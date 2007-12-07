[TRX] TRON (ТРОН) - tronlab.com - особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP

[TRX] TRON (ТРОН) - tronlab.com - особенности, покупка/продажа, аналитика



Общие сведения о криптовалюте



В последние годы все чаще можно услышать о появлении новых проектов, основанных на блокчейне и других технологиях, свойственным криптовалютам. Однако, при этом, проекты несут в себе вполне реальную ценность для пользователя, предлагая продукты и услуги, конкурирующие с аналогами в привычном «нецифровом».



Таким образом, криптовалюты из альтернативного средства платежа превратились в основу для создания целого ряда проектов, функционирование которых в корне отличается от привычных большинству людей до сегодняшнего дня. Технологии блокчейн и распределенных вычислительных сетей дают возможность организации совершенно новых процессов.



Одним из таких проектов и является TRON (ТРОН). Его автором и основателем является Джастин Сун – один из известнейших в своей сфере новаторов.



По сути, TRON (ТРОН) – это распределенная игровая сеть .



TRON (ТРОН) управляется и поддерживается Сингапурским фондом, название которого в переводе означает «Фонд Трон». Деятельность организации полностью соответствует сингапурским законам. Фонд имеет все необходимые разрешения и лицензии, а также сдает соответствующую отчетность.



В правовом поле Сингапура Фонд является некоммерческой организацией. Это означает, что его администрация не участвует в распределении прибыли, которая по тем же нормам не является прибылью, а относится к, так называемым, «остаткам», которые используются для финансирования и поддержки других проектов. Такая организация деятельности полностью укладывается в идеологию, разделяемую и пропагандируемую создателями проекта.



Технические характеристики валюты



Как уже было написано выше, TRON (ТРОН) основан на технологии блокчейн. Это означает, что сеть является распределенной и в определенной степени анонимной.



По заявлениям авторов и разработчиков проекта, в сети могут свободно распространяться любые виды контента: от аудио и видео до текстов и символов. На базе сети могут быть организованы практически любые виды развлекательных услуг: казино, игровые серверы, онлайн-кинотеатры, файловые хостинги и т.д.



Валюта в этой сети необходима как раз для обеспечения, так называемой, «экологии контента». Через нее пользователи получают стимул для создания и распространения контента. При этом пользователи, при желании, могут создавать свои альтернативные токены (валюты) и использовать на собственных развлекательных ресурсах.



Помимо, собственно TRON (ТРОН), сеть поддерживает и другие криптовалюты, такие как Эфириум,



Финансовые характеристики валюты



На сегодняшний день рынок развлекательных продуктов (разумеется речь идет о цифровых продуктах) оценивается в 1 триллион долларов. И на сегодняшний день TRON (ТРОН) занимает в этом объеме значительную долю. Он предоставляет услуги по управлению контентом, по оплате и пользованию деньгами.



Капитализация TRON (ТРОН) составляет на сегодняшний день 151 миллион долларов. По этому показателю проект занимает 56 место в мире среди криптовалют. Однако, в таких проектах криптовалюта и ее курс - это не главное.



Стоимость одной монеты составляет 0,2 цента (0,002 доллара). При этом, за последние 2 месяца курс не претерпевал значительных изменений.



Также средний суточный объем сделок с TRON (ТРОН) на криптовалютных биржах составляет почти 6 миллионов долларов. Учитывая курс, можно представить, какое количество сделок с TRON (ТРОН) проходит каждый день. А это уже серьезный показатель востребованности.



Всего в обороте находится 65 миллиардов «монет» TRON (ТРОН).



На какой бирже торгуется эта валюта



Торговля TRON (ТРОН) происходит на 10 криптовалютных биржах.



43% всех сделок с ним проходит на бирже

На ней торгуется 33% всего объема TRON (ТРОН) в мире. В долларовом выражении – это почти 2 миллиона ежедневно. Помимо Биткойн и Эфириума, на Liquid TRON (ТРОН) меняется на Тезер.

Еще 13% всех сделок с TRON (ТРОН) происходит на бирже



На момент написания статьи TRON (ТРОН) торговался на следующих криптовалютных биржах: Binance

CoinEgg

CoolCoin

EtherDelta

Gate io

Gatecoin

HitBTC

Liqui

Mercatox

Qryptos

Где купить, и как продать данную криптовалюту за доллары, рубли, биткоин



Покупку и продажу TRON (ТРОН) можно произвести на любой криптовалютной бирже, на которой он торгуется. Разумеется, необходимо пройти процедуру регистрации, аутентификации и прочие процедуры. Они сильно различаются для каждой биржи.

Кроме этого, обменять TRON (ТРОН) на фиатные (классические) и криптовалюты можно в многочисленных онлайн обменниках. Нужно только подобрать приемлемый курс и размер комиссии.



Для хранения разработчики предлагают свой кошелек, в котором помимо TRON (ТРОН) можно хранить почти все известные криптовалюты. Кроме того, для его хранения подходят универсальные кошельки.



Стоит ли покупать TRON (ТРОН)? Будет ли расти TRON (ТРОН) и почему?



Как уже было отмечено выше, за последние несколько месяцев TRON (ТРОН) не испытывал не только сильных колебаний курса, но и вообще, хоть сколько-то значимых изменений.



Целью проекта не является раздувание из собственной валюты «финансового пузыря». И это в некотором роде обеспечивает ее стабильность. Кроме того, стабильность курса обеспечивает простоту расчетов между участниками сети.

И наконец, целью «Фонда Трон» с правовой точки зрения не является получение прибыли.



Разумеется, проект приносит участникам определенных доход или, как минимум, экономию, но на курсе это пока не отображается.

Поэтому покупать TRON (ТРОН) на долгосрочную перспективу, с точки зрения инвестиций или спекуляций, как минимум, преждевременно.

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Все права принадлежат MMGP.RU В последние годы все чаще можно услышать о появлении новых проектов, основанных на блокчейне и других технологиях, свойственным криптовалютам. Однако, при этом, проекты несут в себе вполне реальную ценность для пользователя, предлагая продукты и услуги, конкурирующие с аналогами в привычном «нецифровом».Таким образом, криптовалюты из альтернативного средства платежа превратились в основу для создания целого ряда проектов, функционирование которых в корне отличается от привычных большинству людей до сегодняшнего дня. Технологии блокчейн и распределенных вычислительных сетей дают возможность организации совершенно новых процессов.Одним из таких проектов и является. Его автором и основателем является Джастин Сун – один из известнейших в своей сфере новаторов.По сути,(ТРОН) управляется и поддерживается Сингапурским фондом, название которого в переводе означает «Фонд Трон». Деятельность организации полностью соответствует сингапурским законам. Фонд имеет все необходимые разрешения и лицензии, а также сдает соответствующую отчетность.В правовом поле Сингапура Фонд является некоммерческой организацией. Это означает, что его администрация не участвует в распределении прибыли, которая по тем же нормам не является прибылью, а относится к, так называемым, «остаткам», которые используются для финансирования и поддержки других проектов. Такая организация деятельности полностью укладывается в идеологию, разделяемую и пропагандируемую создателями проекта.Как уже было написано выше, TRON (ТРОН) основан на технологии блокчейн. Это означает, что сеть является распределенной и в определенной степени анонимной.По заявлениям авторов и разработчиков проекта, в сети могут свободно распространяться любые виды контента: от аудио и видео до текстов и символов. На базе сети могут быть организованы практически любые виды развлекательных услуг: казино, игровые серверы, онлайн-кинотеатры, файловые хостинги и т.д.Валюта в этой сети необходима как раз для обеспечения, так называемой, «экологии контента». Через нее пользователи получают стимул для создания и распространения контента. При этом пользователи, при желании, могут создавать свои альтернативные токены (валюты) и использовать на собственных развлекательных ресурсах.Помимо, собственно TRON (ТРОН), сеть поддерживает и другие криптовалюты, такие как Биткойн Кьютум и другие. Это делает сеть по сути «универсальной» с точки зрения платежных средств.На сегодняшний день рынок развлекательных продуктов (разумеется речь идет о цифровых продуктах) оценивается в 1 триллион долларов. И на сегодняшний день TRON (ТРОН) занимает в этом объеме значительную долю. Он предоставляет услуги по управлению контентом, по оплате и пользованию деньгами.Капитализация TRON (ТРОН) составляет на сегодняшний день. По этому показателю проект занимает 56 место в мире среди криптовалют. Однако, в таких проектах криптовалюта и ее курс - это не главное.Стоимость одной монеты составляет 0,2 цента (0,002 доллара). При этом, за последние 2 месяца курс не претерпевал значительных изменений.Также средний суточный объем сделок с TRON (ТРОН) на криптовалютных биржах составляет почти 6 миллионов долларов. Учитывая курс, можно представить, какое количество сделок с TRON (ТРОН) проходит каждый день. А это уже серьезный показатель востребованности.Всего в обороте находится 65 миллиардов «монет» TRON (ТРОН).Торговля TRON (ТРОН) происходит на 10 криптовалютных биржах.43% всех сделок с ним проходит на бирже Binance . Здесь торгуется TRON (ТРОН) на 2,5 миллиона долларов ежедневно. Криптовалюту здесь можно купить или продать за биткойн и Эфириум.На ней торгуется 33% всего объема TRON (ТРОН) в мире. В долларовом выражении – это почти 2 миллиона ежедневно. Помимо Биткойн и Эфириума, на Liquid TRON (ТРОН) меняется на Тезер.Еще 13% всех сделок с TRON (ТРОН) происходит на бирже Gatecoin . Это примерно 800 тысяч долларов в день. TRON (ТРОН) здесь торгуется за Биткойн и Эфириум.Покупку и продажу TRON (ТРОН) можно произвести на любой криптовалютной бирже, на которой он торгуется. Разумеется, необходимо пройти процедуру регистрации, аутентификации и прочие процедуры. Они сильно различаются для каждой биржи.Кроме этого, обменять TRON (ТРОН) на фиатные (классические) и криптовалюты можно в многочисленных онлайн обменниках. Нужно только подобрать приемлемый курс и размер комиссии.Для хранения разработчики предлагают свой кошелек, в котором помимо TRON (ТРОН) можно хранить почти все известные криптовалюты. Кроме того, для его хранения подходят универсальные кошельки.Как уже было отмечено выше, за последние несколько месяцев TRON (ТРОН) не испытывал не только сильных колебаний курса, но и вообще, хоть сколько-то значимых изменений.Целью проекта не является раздувание из собственной валюты «финансового пузыря». И это в некотором роде обеспечивает ее стабильность. Кроме того, стабильность курса обеспечивает простоту расчетов между участниками сети.И наконец, целью «Фонда Трон» с правовой точки зрения не является получение прибыли.Разумеется, проект приносит участникам определенных доход или, как минимум, экономию, но на курсе это пока не отображается.Поэтому покупать TRON (ТРОН) на долгосрочную перспективу, с точки зрения инвестиций или спекуляций, как минимум, преждевременно.____________________________

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