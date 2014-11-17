Убытки Uber в прошлом квартале выросли до $1,5 млрд. - Горячие новости | MMGP
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Убытки Uber в прошлом квартале выросли до $1,5 млрд.

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Убытки Uber в прошлом квартале выросли до $1,5 млрд.

Uber предоставил своим акционерам обновленную информацию о деятельности компании. В третьем квартале компания потеряла 1,46 млрд. долларов. В предыдущем квартале Uber понесла убытки в размере 1,06 млрд. долларов.

Но валовые доходы также выросли с 1,66 млрд. долларов до 2,01 млрд. долларов. Объем заказов вырос до 9,71 млрд долларов против 8,74 млрд долларов во втором квартале.

Uber дает акционерам возможность взглянуть на текущие финансовые показатели, чтобы помочь им определиться, должны ли они продавать акции в тендерном предложении.

Японская инвестиционная компания SoftBank Group, наряду с Dragoneer, Sequoia Capital, TPG и Tencent, намерены приобрести у существующих акционеров Uber акций на 8 млрд. долларов. Они хотят предложить 32,96 долларов за акцию - на 30% меньше от последней оценки в 48,77 долларов.

SoftBank уже подтвердил, что существующие акционеры Benchmark Capital и Menlo Ventures намерены продать акции. Но, возможно, они не захотят продавать по такой цене и группе инвесторов придется предложить больше.

Другие акционеры Uber, в том числе инвесторы и сотрудники, имеют возможность продать акции, если у них есть как минимум 10 000 акций. Они также должны быть «аккредитованы», то есть иметь 1 миллион долларов в активах или зарабатывать 200 000 долларов в год.

Uber провел сложный год, наполненный судебными исками и публичными обвинениями в адрес своей корпоративной культуры. Предлагаемые инвестиции SoftBank можно рассматривать как поворотный момент в плане роста компании, готовящейся к IPO в 2019 году.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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