НБУ внедряет новые подходы финмониторинга - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

По словам Якова Смолия, главная задача НБУ и банковского сообщества сегодня - не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. При этом обычные клиенты не должны испытывать дискомфорта при осуществлении финансовых операций. Для этого банкам нужно ввести риск-ориентированный подход.
«Банковские учреждения должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. И именно поэтому Национальный банк совершенствует и повышает эффективность системы предотвращения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями », - отметил Яков Смолий. По его словам, эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом.
По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта «Лучшие практики финансового мониторинга», направленные на совершенствование процедур финансового мониторинга.
Также он отметил, что все усилия банков должны быть направлены именно на борьбу с операциями по отмыванию средств, а к клиентам с низким уровнем риска в банке не может быть никаких вопросов.
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