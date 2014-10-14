Litecoin установил новый максимум - $103 и уже нацелен на $110 в ближайшее время - Новости криптовалют | MMGP
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Litecoin установил новый максимум - $103 и уже нацелен на $110 в ближайшее время

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Имя: Станислав
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Litecoin установил новый максимум - $103 и уже нацелен на $110 в ближайшее время

Несмотря на то, что биткоин практически каждый день обновляет исторический максимум, мы видим, как альткоины укрепляют свои позиции на рынке. Один альткоин, который в настоящее время упускается из виду, является Litecoin, несмотря на то, что сегодня ночью цена на него превысила $100.

Приятно видеть, как ценовой импульс Litecoin не ослабевает на этой неделе. Большинство людей ожидали, что альткоины немного упадут в цене, а биткоин ежечасно будет устанавливать максимумы, но это далеко не так. На данный момент есть несколько альткоинов, которые в настоящее время подвержены сильной волатильности, но несмотря на это демонстрируют рост цены. Litecoin, пожалуй, один из лучших примеров в этом отношении. Более конкретно, его цена выросла на 10% за 24 часа. С тех пор, как цена Bitcoin перевалила за $10 000, были некоторые проблемы относительно того, сможет ли Litecoin сохранить импульс. Стабильность являлась первоочередной задачей, но все получилось совсем иначе. Фактически, мы увидели, что цена Litecoin выросла почти до $103, что вызвало множество неожиданностей.

Когда цена на Litecoin упала с $103 до $96,58, очевидно, что многие люди забрали свой профит и начали искать более низкую точку входа. Удивительно, но цена не снижалась с тех пор и теперь приближается к снова к своему историческому максимуму. В ближайшее время мы все же будет наблюдать за сильной волатильностью, но так или иначе, криптовалюта будет только расти и становится сильнее.

У Litecoin также есть очень солидный объем торгов - почти $500 млн. За последние 24 часа мы увидели реальный спрос на этот альткоин, поскольку биржи продемонстрировали рекордный объем торговых операций - $585 млн. GDAX по-прежнему остается ведущей биржей по объему торгов Litecoin. Эта биржа была бы еще популярней, если бы решалась на поддержку других альткоинов. Следом за GDAX идет Bithumb и Bitfinex. Будет интересно посмотреть, как поведет себя Litecoin в ближайшие дни. Сегодня мы видим, как альткоин в попытке достичь отметку $110, и кажется, эта цель вполне осуществима.

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Метки
litecoin, криптовалюта, лайткоин
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