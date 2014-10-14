Litecoin установил новый максимум - $103 и уже нацелен на $110 в ближайшее время - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 16,959 Благодарностей: 1,825 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

Litecoin установил новый максимум - $103 и уже нацелен на $110 в ближайшее время

Несмотря на то, что биткоин практически каждый день обновляет исторический максимум, мы видим, как альткоины укрепляют свои позиции на рынке. Один альткоин, который в настоящее время упускается из виду, является Litecoin, несмотря на то, что сегодня ночью цена на него превысила $100.



Приятно видеть, как ценовой импульс Litecoin не ослабевает на этой неделе. Большинство людей ожидали, что альткоины немного упадут в цене, а биткоин ежечасно будет устанавливать максимумы, но это далеко не так. На данный момент есть несколько альткоинов, которые в настоящее время подвержены сильной волатильности, но несмотря на это демонстрируют рост цены. Litecoin, пожалуй, один из лучших примеров в этом отношении. Более конкретно, его цена выросла на 10% за 24 часа. С тех пор, как цена Bitcoin перевалила за $10 000, были некоторые проблемы относительно того, сможет ли Litecoin сохранить импульс. Стабильность являлась первоочередной задачей, но все получилось совсем иначе. Фактически, мы увидели, что цена Litecoin выросла почти до $103, что вызвало множество неожиданностей.



Когда цена на Litecoin упала с $103 до $96,58, очевидно, что многие люди забрали свой профит и начали искать более низкую точку входа. Удивительно, но цена не снижалась с тех пор и теперь приближается к снова к своему историческому максимуму. В ближайшее время мы все же будет наблюдать за сильной волатильностью, но так или иначе, криптовалюта будет только расти и становится сильнее.



У Litecoin также есть очень солидный объем торгов - почти $500 млн. За последние 24 часа мы увидели реальный спрос на этот альткоин, поскольку биржи продемонстрировали рекордный объем торговых операций - $585 млн. GDAX по-прежнему остается ведущей биржей по объему торгов Litecoin. Эта биржа была бы еще популярней, если бы решалась на поддержку других альткоинов. Следом за GDAX идет Bithumb и Bitfinex. Будет интересно посмотреть, как поведет себя Litecoin в ближайшие дни. Сегодня мы видим, как альткоин в попытке достичь отметку $110, и кажется, эта цель вполне осуществима.



Перевод специально для MMGP.RU

Несмотря на то, что биткоин практически каждый день обновляет исторический максимум, мы видим, как альткоины укрепляют свои позиции на рынке. Один альткоин, который в настоящее время упускается из виду, является Litecoin, несмотря на то, что сегодня ночью цена на него превысила $100.Приятно видеть, как ценовой импульс Litecoin не ослабевает на этой неделе. Большинство людей ожидали, что альткоины немного упадут в цене, а биткоин ежечасно будет устанавливать максимумы, но это далеко не так. На данный момент есть несколько альткоинов, которые в настоящее время подвержены сильной волатильности, но несмотря на это демонстрируют рост цены. Litecoin, пожалуй, один из лучших примеров в этом отношении. Более конкретно, его цена выросла на 10% за 24 часа. С тех пор, как цена Bitcoin перевалила за $10 000, были некоторые проблемы относительно того, сможет ли Litecoin сохранить импульс. Стабильность являлась первоочередной задачей, но все получилось совсем иначе. Фактически, мы увидели, что цена Litecoin выросла почти до $103, что вызвало множество неожиданностей.Когда цена на Litecoin упала с $103 до $96,58, очевидно, что многие люди забрали свой профит и начали искать более низкую точку входа. Удивительно, но цена не снижалась с тех пор и теперь приближается к снова к своему историческому максимуму. В ближайшее время мы все же будет наблюдать за сильной волатильностью, но так или иначе, криптовалюта будет только расти и становится сильнее.У Litecoin также есть очень солидный объем торгов - почти $500 млн. За последние 24 часа мы увидели реальный спрос на этот альткоин, поскольку биржи продемонстрировали рекордный объем торговых операций - $585 млн. GDAX по-прежнему остается ведущей биржей по объему торгов Litecoin. Эта биржа была бы еще популярней, если бы решалась на поддержку других альткоинов. Следом за GDAX идет Bithumb и Bitfinex. Будет интересно посмотреть, как поведет себя Litecoin в ближайшие дни. Сегодня мы видим, как альткоин в попытке достичь отметку $110, и кажется, эта цель вполне осуществима.

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