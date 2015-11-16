59-летний американец расстался с $2700 за спор с досмотровой группой в аэропорту ОАЭ - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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59-летний американец расстался с $2700 за спор с досмотровой группой в аэропорту ОАЭ

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59-летний американец расстался с $2700 за спор с досмотровой группой в аэропорту ОАЭ



Арабский электронный ресурс "The National" рассказал об 59-летнем американце по имени Джозеф Ли, который был арестован в Абу-Даби (ОАЭ), а затем там же и оштрафован на довольно приличную сумму в размере 2 700 долл. США. В полиции ему сказали, что он вёл видеосъемку с помощью своего смартфона международного аэропорта эмирата Абу-Даби, а это запрещается делать.

Между тем, выясняется, что на самом деле подоплёка этой истории может быть существенно иной и на этом настаивает сын Джозефа, которого зовут Джонатан. Он путешествовал вместе с отцом в этой поездке. Согласно его версии, которую он озвучил в интервью онлайн-изданию "The National", в Абу-Даби они пробыли после отдыха в Таиланде и так как до вылета в США у них в запасе было время, то они покатались по городу и вернулись в аэропорт. И уже в аэропорту, во время досмотра между его отцом и служащими аэропорта возникли какие-то трения и отец Джонатана сразу же вытащил свой смартфон и начал снимать на него этот спор. Однако, это не понравилось досмотровой группе и с помощью полицейских он был задержан и тогда же ему заявили, что оказывается видеосъемка в стенах аэропорта запрещена.

Джонатан подчеркивает, что это именно с его отцом обращались в аэропорту грубо и ненадлежащим образом, а за такие действия в Абу-Даби могут дать очень приличный тюремный срок. Он уверен, что служащие решили использовать этот спор в свою пользу и применили нечестный предлог, чтобы скрутить Джозефа и наложить на него немалый штраф. Другими словами, они воспользовались своим служебным превосходством, чтобы спасти свою шкуру от возможных санкций со стороны своего руководства. В такой ситуации самому Джонатану ничего не оставалось делать, как сесть в самолет и улететь в Штаты без отца. Тот прибыл на родину другим авиарейсом и конечно, в большом финансовом минусе. Пока сам Джозеф не даёт никаких комментариев для СМИ, но сын говорит, что вероятно, они будут судиться с аэропортом Абу-Даби и потребуют компенсации нанесенного им морального ущерба.

И как пишет "The National" прокол Джозефа был в том, что действительно во многих странах мира вести видеосъемку на посту для досмотровой группы в аэропортах запрещено, и в Абу-Даби, в том числе, хотя в данном случае можно было войти в положение уже немолодого мужчины, ведь тот хотел доказать свою невиновность и поэтому включил камеру на смартфоне. Но видимо досмотрщики решили иначе и формально они правы.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a1e9e8c6e30b
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