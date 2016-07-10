Основатель TechCrunch объявил о запуске фонда в размере $100 млн исключительно в XRP - Горячие новости криптовалют | MMGP

Майкл Аррингтон (основатель и бывший главный редактор TechCrunch) объявил о запуске своего нового фонда.
Arrington XRP Capital станет одним из крупнейших в мире криптовалютных хедж-фондов и будет полностью состоять из криптовалюты Ripple. Фонд начнет свою работу с суммы $100 млн и будет использовать XRP для инвестирования в компании, использующие технологию блокчейн.
Решение Аррингтона использовать исключительно XRP в своем фонде подтверждает, что эта цифровая валюта обеспечивает наилучший вариант для транзакций в режиме реального времени, прозрачности и безопасности. XRP это наиболее масштабируемый и стабильный цифровой актив, что делает его весьма подходящим для институционального использования.
"Несмотря на то, что команда Ripple не будет играть определяющую роль в фонде, мы рады тому, что Майкл Аррингтон использует свой предпринимательский опыт для создания одного из крупнейших хедж-фондов, используя XRP", - заявил Брэд Гарлингхаус, исполнительный директор Ripple.
Перевод специально для mmgp.ru