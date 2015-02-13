OpenBazaar работает над интеграцией Bitcoin Cash и ZCash - Новости криптовалют | MMGP

Децентрализованный маркетплейс OpenBazaar получил широкое признание от различных сообществ криптовалют. Решение поддержать биткоин является важным шагом на пути масштабирования криптовалюты. Тем не менее, биткоин далеко не идеальная валюта, особенно когда дело доходит до платежей. Вот почему команда OpenBazaar работает над интеграцией новых криптовалют, в частности над Bitcoin Cash и ZCash.
Всегда приятно видеть, как OpenBazaar интегрирует новые криптовалюты. Эта отрасль не ограничивается одним биткоином. Именно поэтому команда OpenBazaar объявила, что с течением времени они будут интегрировать больше криптовалют. Тем не менее, остается неясным, какие именно валюты будут использоваться. Несколько недель назад ходили слухи об интеграции Monero и Litecoin. Теперь кажется, что ZCash и Bitcoin Cash тоже идут на эту платформу. Согласитесь, интригует.
Поддержка альткоинов - хорошее решение для OpenBazaar
Нужно признать, что Bitcoin Cash сам себе делает имя. Сейчас есть очень много людей, которые используют BCH в любых целях и с OpenBazaar откроется много новых возможностей для них. В то же время, многое зависит от продавцов, захотят ли они работать с BCH или нет. Как все это повлияет на платформу OpenBazaar, еще предстоит выяснить. Это довольно интересный проект, который получил отличную поддержку со стороны различных сообществ. Любой человек в мире может продать товар или услугу в обмен на биткоин. Добавление различных альткоинов приведет только к большей экспозиции для этой платформы. Хотя в ближайшее время он не в состоянии заменить даркнет-площадки, тем не менее, OpenBazaar является достойным конкурентом eBay и другим подобным площадкам.