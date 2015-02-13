OpenBazaar работает над интеграцией Bitcoin Cash и ZCash - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,710 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

OpenBazaar работает над интеграцией Bitcoin Cash и ZCash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:54
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 16,959
Благодарностей: 1,825
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
OpenBazaar работает над интеграцией Bitcoin Cash и ZCash


Децентрализованный маркетплейс OpenBazaar получил широкое признание от различных сообществ криптовалют. Решение поддержать биткоин является важным шагом на пути масштабирования криптовалюты. Тем не менее, биткоин далеко не идеальная валюта, особенно когда дело доходит до платежей. Вот почему команда OpenBazaar работает над интеграцией новых криптовалют, в частности над Bitcoin Cash и ZCash.

Всегда приятно видеть, как OpenBazaar интегрирует новые криптовалюты. Эта отрасль не ограничивается одним биткоином. Именно поэтому команда OpenBazaar объявила, что с течением времени они будут интегрировать больше криптовалют. Тем не менее, остается неясным, какие именно валюты будут использоваться. Несколько недель назад ходили слухи об интеграции Monero и Litecoin. Теперь кажется, что ZCash и Bitcoin Cash тоже идут на эту платформу. Согласитесь, интригует.

Поддержка альткоинов - хорошее решение для OpenBazaar

Нужно признать, что Bitcoin Cash сам себе делает имя. Сейчас есть очень много людей, которые используют BCH в любых целях и с OpenBazaar откроется много новых возможностей для них. В то же время, многое зависит от продавцов, захотят ли они работать с BCH или нет. Как все это повлияет на платформу OpenBazaar, еще предстоит выяснить. Это довольно интересный проект, который получил отличную поддержку со стороны различных сообществ. Любой человек в мире может продать товар или услугу в обмен на биткоин. Добавление различных альткоинов приведет только к большей экспозиции для этой платформы. Хотя в ближайшее время он не в состоянии заменить даркнет-площадки, тем не менее, OpenBazaar является достойным конкурентом eBay и другим подобным площадкам.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Crom ICO - Старт 1 декабря - платформа транзакций для интернет-рекламодателей на блокчейне
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
bitcoin cash, zcash, биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Маркетплейс OpenBazaar добавит Bitcoin Cash и Zcash Alcest Новости криптовалют 0 10.11.2017 02:42
[ZEC] Zcash (ЗЕТкеш) - z.cash - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 0 31.10.2017 22:32
Bitcoin встречается с Zcash tigr Новости криптовалют 0 29.08.2017 23:47
PokerStars активно работает над интеграцией биткойна Bayan4eg Новости криптовалют 1 13.02.2015 13:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ELENA BAR
Бизнес-акселератор Starta привлек 5 миллионов долларов инвестиций от Cross Coin
От ELENA BAR в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mysilver
10 уловок лучших копирайтеров
От mysilver в разделе «Копирайтинг»
Аватар Lektor05
В Раду внесен законопроект о национализации российского имущества
От Lektor05 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OmRam
С днем рождения, ArtCool
От OmRam в разделе «Поздравления»
Аватар Denver10
Kodak оценила свой первый смартфон в $315
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Пользователи Facebook тестируют самоуничтожающуюся переписку
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
432,710
Тем
501,838
Сообщений
12,585,551

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram