Блокчейн как палочка-выручалочка для грошовых акций - Горячие новости | MMGP
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Блокчейн как палочка-выручалочка для грошовых акций

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Старый Сегодня, 14:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Марс-555
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 21.08.2016
Сообщений: 563
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Блокчейн как палочка-выручалочка для грошовых акций
Сейчас часто можно заметить, что компании которые торгуются на американском фондовом рынке и начинающие заниматься чем нибудь связанным с блокчейном или хоть заявляют о таком намерении заниматься чем-то напрямую связанным с блокчейн и их акции начинают сильно дорожать и даже растут от одних лишь слухов как это часто бывает. Пример компания Riot Blockchain и ранее известная под именем Вioprix.

Вioprix это компания ранее производившая диагностическое оборудование для промышленности биологического направления и теперь компания занимается инвестированием в те компании, которые связанные с цифровыми валютами.



Так уже с 16.11.2017 акции компании Riot Blockchain выросли в два раза и потому как именно тогда стало известно, что она приобрела миноритарный пакет акций фирмы Verady LLС.

С начала года основная валюта подорожала в более чем в 10-11 раз и потому интерес инвесторов к блокчейну сильно вырос, опять же выпущены сотни новых монет и очень сильно выросла капитализация криптовалютного рынка. И с начала года в 17 миллиардов перевалила на этот момент за уровень 330 миллиардов долларов.



В данной ситуации можно увидеть сходство с пузырем девяностых годов, когда цена акций взлетала от того, что просто в названии компании добавлялось ".соm". Хотя блокчейн-компании утверждают, что сейчас все несколько иначе.

По материалам: источник.
Уникальность.
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