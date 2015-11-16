Русский Стандарт выпустил кредитку cо снятием наличных в любой точке мира без комисси - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Русский Стандарт выпустил кредитку cо снятием наличных в любой точке мира без комисси

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Русский Стандарт выпустил кредитку cо снятием наличных в любой точке мира без комисси


Онлайн-издание "БанкИнформСервис" пишет, что Банк Русский Стандарт выпустил новую кредитку "Платинум" с довольно низкой стоимостью годового обслуживания и без всякой комиссии при снятии наличных средств как в банкоматах России, так и всего мира.

Карточный счет к этой карте банк пока может открыть только в рублях и если он одобрит вам выдачу такой карты, то вы её получите сразу сроком на 5 лет. Что касается кредитного лимита, то он будет достигать до 300 тыс. руб., со ставкой от 21,9% в год плюс льготный период по карте будет составлять до 55 дней.

И конечно, по этой карте банк отличился тем, что сделал стоимость годового обслуживания по ней на довольно низком уровне, если иметь в виду цену этой услуги - 499 рублей в год. Она будет снята после первого использования вами кредитных средств по карте в первый же день следующего месяца, так что чтобы не уйти в минус, то лучше не снимать сразу все кредитные средства с этой карты, а оставить на ней хотя бы рублей 500.

Ресурс "БанкИнформСервис" также информирует, что тем кто не хочет ждать некоторое время оформления этой карты, то банк предлагает выпустить её в неименном виде. Другими словами это будет кредитка моментальной выдачи, но она сразу будет привязана к карточному счёту и ей можно будет воспользоваться даже в день получения. Также с ней можно будет совершать все обычные действия, что и с картой "Платинум" - снимать кредитные средства в банкомате, платить с её помощью в торгово-сервисных точках, причём по всему миру, а также подключить интернет-банкинг и свой мобильный банк.

Также для любителей кэшбека были подготовлены свои "плюшки". Кредитка "Платинум" изначально будет подключена к программе лояльности этого банка "Russian Standard Cashback" и её держатель будет сразу автоматически получать частичный возврат средств при совершении покупок в размере 1%. Плюс в отдельных категориях, а именно на ваш выбор в 3 из 5, вы сможете получить уже до 5% кэшбека. Также планируются и специальные акции, объявления о которых будут делаться отдельно и там размер кэшбека будет достигать до 30% от потраченного вами на покупки.

Кстати, карта ещё удобна и тем, что например, получив её в банке, вы сможете внести на неё сверх кредитного лимита и свои личные средства, ну а потом просто снимать их бесплатно в банкоматах по всему миру. Комиссия на их снятие банком тоже не распространяется.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a1e8db3a56d2
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