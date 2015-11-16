Русский Стандарт выпустил кредитку cо снятием наличных в любой точке мира без комисси - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,758 Благодарностей: 1,847 УГ: 30 КП: 0.222 подарки

Русский Стандарт выпустил кредитку cо снятием наличных в любой точке мира без комисси



Онлайн-издание "



Карточный счет к этой карте банк пока может открыть только в рублях и если он одобрит вам выдачу такой карты, то вы её получите сразу сроком на 5 лет. Что касается кредитного лимита, то он будет достигать до 300 тыс. руб., со ставкой от 21,9% в год плюс льготный период по карте будет составлять до 55 дней.



И конечно, по этой карте банк отличился тем, что сделал стоимость годового обслуживания по ней на довольно низком уровне, если иметь в виду цену этой услуги - 499 рублей в год. Она будет снята после первого использования вами кредитных средств по карте в первый же день следующего месяца, так что чтобы не уйти в минус, то лучше не снимать сразу все кредитные средства с этой карты, а оставить на ней хотя бы рублей 500.



Ресурс "БанкИнформСервис" также информирует, что тем кто не хочет ждать некоторое время оформления этой карты, то банк предлагает выпустить её в неименном виде. Другими словами это будет кредитка моментальной выдачи, но она сразу будет привязана к карточному счёту и ей можно будет воспользоваться даже в день получения. Также с ней можно будет совершать все обычные действия, что и с картой "Платинум" - снимать кредитные средства в банкомате, платить с её помощью в торгово-сервисных точках, причём по всему миру, а также подключить интернет-банкинг и свой мобильный банк.



Также для любителей кэшбека были подготовлены свои "плюшки". Кредитка "Платинум" изначально будет подключена к программе лояльности этого банка "Russian Standard Cashback" и её держатель будет сразу автоматически получать частичный возврат средств при совершении покупок в размере 1%. Плюс в отдельных категориях, а именно на ваш выбор в 3 из 5, вы сможете получить уже до 5% кэшбека. Также планируются и специальные акции, объявления о которых будут делаться отдельно и там размер кэшбека будет достигать до 30% от потраченного вами на покупки.



Кстати, карта ещё удобна и тем, что например, получив её в банке, вы сможете внести на неё сверх кредитного лимита и свои личные средства, ну а потом просто снимать их бесплатно в банкоматах по всему миру. Комиссия на их снятие банком тоже не распространяется.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a1e8db3a56d2 Онлайн-издание " БанкИнформСервис " пишет, что Банк Русский Стандарт выпустил новую кредитку "Платинум" с довольно низкой стоимостью годового обслуживания и без всякой комиссии при снятии наличных средств как в банкоматах России, так и всего мира.Карточный счет к этой карте банк пока может открыть только в рублях и если он одобрит вам выдачу такой карты, то вы её получите сразу сроком на 5 лет. Что касается кредитного лимита, то он будет достигать до 300 тыс. руб., со ставкой от 21,9% в год плюс льготный период по карте будет составлять до 55 дней.И конечно, по этой карте банк отличился тем, что сделал стоимость годового обслуживания по ней на довольно низком уровне, если иметь в виду цену этой услуги - 499 рублей в год. Она будет снята после первого использования вами кредитных средств по карте в первый же день следующего месяца, так что чтобы не уйти в минус, то лучше не снимать сразу все кредитные средства с этой карты, а оставить на ней хотя бы рублей 500.Ресурс "БанкИнформСервис" также информирует, что тем кто не хочет ждать некоторое время оформления этой карты, то банк предлагает выпустить её в неименном виде. Другими словами это будет кредитка моментальной выдачи, но она сразу будет привязана к карточному счёту и ей можно будет воспользоваться даже в день получения. Также с ней можно будет совершать все обычные действия, что и с картой "Платинум" - снимать кредитные средства в банкомате, платить с её помощью в торгово-сервисных точках, причём по всему миру, а также подключить интернет-банкинг и свой мобильный банк.Также для любителей кэшбека были подготовлены свои "плюшки". Кредитка "Платинум" изначально будет подключена к программе лояльности этого банка "Russian Standard Cashback" и её держатель будет сразу автоматически получать частичный возврат средств при совершении покупок в размере 1%. Плюс в отдельных категориях, а именно на ваш выбор в 3 из 5, вы сможете получить уже до 5% кэшбека. Также планируются и специальные акции, объявления о которых будут делаться отдельно и там размер кэшбека будет достигать до 30% от потраченного вами на покупки.Кстати, карта ещё удобна и тем, что например, получив её в банке, вы сможете внести на неё сверх кредитного лимита и свои личные средства, ну а потом просто снимать их бесплатно в банкоматах по всему миру. Комиссия на их снятие банком тоже не распространяется.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!

Крипта на Халяву! Тут __________________