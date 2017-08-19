Твоя картера в Alpha Cash в сфере криптовалюты и фиатной валюты - Заработок Криптовалют | MMGP
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Твоя картера в Alpha Cash в сфере криптовалюты и фиатной валюты

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Старый Сегодня, 07:25
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Твоя картера в Alpha Cash в сфере криптовалюты и фиатной валюты
Для получения кода регистратора в Alpha Cash пишите в личку￼.

Всем доброго времени суток друзья
19.08.2017 этот день подарил нам запуск проекта https://alpha-cash.com
Сейчас он находится на стадии бета тестировании и в это время привлекает инвесторов России и стран СНГ для реализации планов в жизнь.
Инвестиционный фонд называют одним из главных проектов года.
Alpha Cash - это первая мультифункциональная криптовалютная платформа, ее план на будущее сделать пользование криптовалютой не труднее чем фиатными деньгами.
Т.е это проект обещает нам долгосрочные планы по привлечение всего человечества к пользованию криптовалютой и их услугами. Но сейчас здесь нужно зарабатывать.
Инвестиционные планы:
Alpha Cash представляет вниманию инвесторов один тарифный план "Стандарт". По его условиям мы можем инвестировать от 10 до 30.000 $

Alpha Маркетинг
Минимальный вход от $10
Доход - 10-15% в месяц
Портфели в USD, BTC, ETH
Срок работы портфеля 360 дней
Возвратный депозит
Начисления 1 раз в неделю по пятницам
Вывод средств - 2-5 рабочих дней

По итогам компании за 3 месяца и 1 неделю:
без затрат на рекламу
без отдела продаж
без отдела маркетинга
35 000 пользователей;
1 000 000 000р. капитализация;
пользователями создано порядка 10 000 инвестиционных портфелей;
проведено более 30 живых презентаций по городам России и стран СНГ;
открыто 15 Альфа- клубов.

Здесь реально заработать и я это делаю, но здесь необходимо инвестировать свои средства. Обратную связь с партнерами, анонимность и поддержку на всех этапах развития проекта гарантирую. Всем хорошего настроения и удачного ПРОФИТА.
__________________
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tloksik на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
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