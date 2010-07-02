Alpari - alpari.com - Каталог Брокеров на Форекс | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:22
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Новосибирская область
Регистрация: 17.05.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Alpari - alpari.com
Привет всем читателям данного раздела и всем читателям форума. Решил выложить описание и условия работы Альпари форекс брокера №1 в России и не только.


Давайте начнем с обзора брокера Альпари:

Бренду Alpari 18 лет, компания родилась в декабре 1998 года.
У компании более 1 миллиона клиентов по всему миру.
Брокер №1 по версии интерфакс.
Объем собственных средств превышает 100 миллионов рублей.
Торговый оборот компании в месяц превышает 100 млрд долларов.
Первая в России получила лицензию от ЦБ РФ на осуществления деятельности форекс-дилера на территории РФ.
Является участником НАФД бывшей (ЦРФИН).

Сервисы компании:

Бинарные опционы
Торговля по сигналам
Обучение торговле (инвестиционная академия)
Бесплатные торговые сигналы от Autochartist
Программа лояльности Alpari Cashback
VIP программа от форекс брокера Альпари

Лучший ПАММ сервис на рынке:
ПАММ счета, ПАММ портфели, структурированные продукты, Инвестиционные золотые монеты.

Условия торговли:

Минимальный депозит от 0 usd
Валюта счета: RUR, USD, EUR, USD cent, EUR cent
Кредитное плечо: 1:1000
Спред: от 0 пунктов

Типы счетов:
Самостоятельная торговля: nano.mt 4 ; standart.mt4; standart.mt 5; ecn.mt 4; pro.ecn. mt4; ecn.mt5
Управление средствами: pamm.standart.mt4; pamm.standart.mt5; pamm.ecn.mt4; pamm.pro.ecn.mt4; pamm.ecn.mt5
На ecn счетах присутствует настройка исполнения ордеров

Торговые платформы:
Для ПК: MetaTrader 4; MetaTrader 5; BinaryTrader(web - платформа);
Для мобильных: Alpari Mobile; Alpari Invest; Alpari Options

Пополнение счета и вывод средств: Банковские переводы, пластиковые карты, интернет банки, электронные переводы, платежные терминалы – более 30 видов.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: форекс брокера Альпари
__________________
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Форекс с Альпари - это просто!
scx-w на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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