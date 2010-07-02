Alpari - alpari.com - Каталог Брокеров на Форекс | MMGP

Привет всем читателям данного раздела и всем читателям форума. Решил выложить описание и условия работы Альпари форекс брокера
№1 в России и не только.
Давайте начнем с обзора брокера Альпари:
Бренду Alpari 18 лет, компания родилась в декабре 1998 года.
У компании более 1 миллиона клиентов по всему миру.
Брокер №1 по версии интерфакс.
Объем собственных средств превышает 100 миллионов рублей.
Торговый оборот компании в месяц превышает 100 млрд долларов.
Первая в России получила лицензию от ЦБ РФ на осуществления деятельности форекс-дилера на территории РФ.
Является участником НАФД бывшей (ЦРФИН).
Сервисы компании:
Бинарные опционы
Торговля по сигналам
Обучение торговле (инвестиционная академия)
Бесплатные торговые сигналы от Autochartist
Программа лояльности Alpari Cashback
VIP программа от форекс брокера Альпари
Лучший ПАММ сервис на рынке:
ПАММ счета, ПАММ портфели, структурированные продукты, Инвестиционные золотые монеты.
Условия торговли:
Минимальный депозит от 0 usd
Валюта счета: RUR, USD, EUR, USD cent, EUR cent
Кредитное плечо: 1:1000
Спред: от 0 пунктов
Типы счетов:Самостоятельная торговля:
nano.mt 4 ; standart.mt4; standart.mt 5; ecn.mt 4; pro.ecn. mt4; ecn.mt5
Управление средствами:
pamm.standart.mt4; pamm.standart.mt5; pamm.ecn.mt4; pamm.pro.ecn.mt4; pamm.ecn.mt5
На ecn счетах присутствует настройка исполнения ордеров
Торговые платформы:Для ПК:
MetaTrader 4; MetaTrader 5; BinaryTrader(web - платформа);
Для мобильных:
Alpari Mobile; Alpari Invest; Alpari Options
Пополнение счета и вывод средств:
Банковские переводы, пластиковые карты, интернет банки, электронные переводы, платежные терминалы – более 30 видов.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: форекс брокера Альпари