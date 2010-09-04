Вскоре появится еще одна форма биткоина - AML Bitcoin - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Вскоре появится еще одна форма биткоина - AML Bitcoin



Некоторые вещи становятся более запутанными в криптовалютном мире. Как будто нам трех разных версий биткоина в топ-10 не хватает. Вскоре мы сможем увидеть еще AML Bitcoin, который тоже делает свой след. Более конкретно, эта валюта становится котируемой на бирже HitBTC. Это первая крупная биржа, которая официально поддерживает AML Bitcoin. При таком раскладе мы сможем увидеть пять, шесть и более разных валют с названием биткоина в доминирующем рейтинге.



Мы затронули концепцию AML Bitcoin, который походит от названия бренда биткоина, но не есть хардфорком или аирдропом из этих способов. Это совершенно другой проект, который фокусируется на соблюдении AML и KYC на уровне протокола. Он очень сильно отличается от биткоина, которого мы знаем сегодня. Как мир будет реагировать на эту конкретную версию криптовалюты, еще предстоит нам увидеть.









Можно сказать с уверенностью, что мы скоро узнаем ответ на этот вопрос. Хотя AML Bitcoin уже довольно давно находится в разработке и валюта еще не начала публичную торговлю. Эта криптовалюта появится на бирже HitBTC 15 декабря. HitBTC - это первая биржа, которая публично примет AML Bitcoin.



Пол Кларксон считает, что AML Bitcoin окажет положительное влияние на HitBTC. Эта валюта сосредоточена на соблюдении биометрической идентификации, чего нет в других криптовалютах. Более того, ее технология связана с борьбой по отмыванию денег и соблюдением правил, что нужно знать своего клиента и поэтому она довольно уникальна в мире цифровых денег. Однако пока неясно, насколько хорошо себя покажет эта валюта на практике. Некоторые сущности безусловно будут и предстоит нам еще увидеть, какая будет стоимость этой валюты и ее противостояние к другим криптовалютам.









HitBTC становится для новой криптовалюты первой публичной биржой. Остается увидеть, как последуют этому примеру другие биржи, поскольку AML Bitcoin станет альткоином для всех целей и задач. Однако обращение криптовалюты на уровне протокола может нести некоторые интригующие изменения для целого сектора криптовалют.



Понятно, что AML Bitcoin в ближайшее время не свернет биткоин, как ведущую криптовалюту в мире. Тем не менее он вполне может оказаться в числе 10 лучших криповалют, оцененных рыночной капитализацией. HitBTC - не совсем самая популярная биржевая платформа, но она имеет значительный ежедневный оборот.





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Очевидно, что эта новая валюта может привлечь большое внимание в первую очередь правительства всего мира. Эта валюта не обязательно предназначена для спекулятивных целей. Только время покажет, есть ли место для AML Bitcoin в мире виртуальных денег. Хотя кажется, что эта валюта рано или поздно найдет свою нишу. Новая валюта создаст больше стратегий диверсификации в будущем, что можно считать только хорошим делом.









Перевод специально для mmgp.ru





Некоторые вещи становятся более запутанными в криптовалютном мире. Как будто нам трех разных версий биткоина в топ-10 не хватает. Вскоре мы сможем увидеть еще AML Bitcoin, который тоже делает свой след. Более конкретно, эта валюта становится котируемой на бирже HitBTC. Это первая крупная биржа, которая официально поддерживает AML Bitcoin. При таком раскладе мы сможем увидеть пять, шесть и более разных валют с названием биткоина в доминирующем рейтинге.Мы затронули концепцию AML Bitcoin, который походит от названия бренда биткоина, но не есть хардфорком или аирдропом из этих способов. Это совершенно другой проект, который фокусируется на соблюдении AML и KYC на уровне протокола. Он очень сильно отличается от биткоина, которого мы знаем сегодня. Как мир будет реагировать на эту конкретную версию криптовалюты, еще предстоит нам увидеть.Можно сказать с уверенностью, что мы скоро узнаем ответ на этот вопрос. Хотя AML Bitcoin уже довольно давно находится в разработке и валюта еще не начала публичную торговлю. Эта криптовалюта появится на бирже HitBTC 15 декабря. HitBTC - это первая биржа, которая публично примет AML Bitcoin.Пол Кларксон считает, что AML Bitcoin окажет положительное влияние на HitBTC. Эта валюта сосредоточена на соблюдении биометрической идентификации, чего нет в других криптовалютах. Более того, ее технология связана с борьбой по отмыванию денег и соблюдением правил, что нужно знать своего клиента и поэтому она довольно уникальна в мире цифровых денег. Однако пока неясно, насколько хорошо себя покажет эта валюта на практике. Некоторые сущности безусловно будут и предстоит нам еще увидеть, какая будет стоимость этой валюты и ее противостояние к другим криптовалютам.HitBTC становится для новой криптовалюты первой публичной биржой. Остается увидеть, как последуют этому примеру другие биржи, поскольку AML Bitcoin станет альткоином для всех целей и задач. Однако обращение криптовалюты на уровне протокола может нести некоторые интригующие изменения для целого сектора криптовалют.Понятно, что AML Bitcoin в ближайшее время не свернет биткоин, как ведущую криптовалюту в мире. Тем не менее он вполне может оказаться в числе 10 лучших криповалют, оцененных рыночной капитализацией. HitBTC - не совсем самая популярная биржевая платформа, но она имеет значительный ежедневный оборот.Очевидно, что эта новая валюта может привлечь большое внимание в первую очередь правительства всего мира. Эта валюта не обязательно предназначена для спекулятивных целей. Только время покажет, есть ли место для AML Bitcoin в мире виртуальных денег. Хотя кажется, что эта валюта рано или поздно найдет свою нишу. Новая валюта создаст больше стратегий диверсификации в будущем, что можно считать только хорошим делом.Перевод специально для mmgp.ru

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