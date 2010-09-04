Вскоре появится еще одна форма биткоина - AML Bitcoin - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,655 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вскоре появится еще одна форма биткоина - AML Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:46
#1
Топ Мастер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,718
Благодарностей: 2,676
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 44
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Вскоре появится еще одна форма биткоина - AML Bitcoin


Некоторые вещи становятся более запутанными в криптовалютном мире. Как будто нам трех разных версий биткоина в топ-10 не хватает. Вскоре мы сможем увидеть еще AML Bitcoin, который тоже делает свой след. Более конкретно, эта валюта становится котируемой на бирже HitBTC. Это первая крупная биржа, которая официально поддерживает AML Bitcoin. При таком раскладе мы сможем увидеть пять, шесть и более разных валют с названием биткоина в доминирующем рейтинге.

Мы затронули концепцию AML Bitcoin, который походит от названия бренда биткоина, но не есть хардфорком или аирдропом из этих способов. Это совершенно другой проект, который фокусируется на соблюдении AML и KYC на уровне протокола. Он очень сильно отличается от биткоина, которого мы знаем сегодня. Как мир будет реагировать на эту конкретную версию криптовалюты, еще предстоит нам увидеть.




Можно сказать с уверенностью, что мы скоро узнаем ответ на этот вопрос. Хотя AML Bitcoin уже довольно давно находится в разработке и валюта еще не начала публичную торговлю. Эта криптовалюта появится на бирже HitBTC 15 декабря. HitBTC - это первая биржа, которая публично примет AML Bitcoin.

Пол Кларксон считает, что AML Bitcoin окажет положительное влияние на HitBTC. Эта валюта сосредоточена на соблюдении биометрической идентификации, чего нет в других криптовалютах. Более того, ее технология связана с борьбой по отмыванию денег и соблюдением правил, что нужно знать своего клиента и поэтому она довольно уникальна в мире цифровых денег. Однако пока неясно, насколько хорошо себя покажет эта валюта на практике. Некоторые сущности безусловно будут и предстоит нам еще увидеть, какая будет стоимость этой валюты и ее противостояние к другим криптовалютам.




HitBTC становится для новой криптовалюты первой публичной биржой. Остается увидеть, как последуют этому примеру другие биржи, поскольку AML Bitcoin станет альткоином для всех целей и задач. Однако обращение криптовалюты на уровне протокола может нести некоторые интригующие изменения для целого сектора криптовалют.

Понятно, что AML Bitcoin в ближайшее время не свернет биткоин, как ведущую криптовалюту в мире. Тем не менее он вполне может оказаться в числе 10 лучших криповалют, оцененных рыночной капитализацией. HitBTC - не совсем самая популярная биржевая платформа, но она имеет значительный ежедневный оборот.




Очевидно, что эта новая валюта может привлечь большое внимание в первую очередь правительства всего мира. Эта валюта не обязательно предназначена для спекулятивных целей. Только время покажет, есть ли место для AML Bitcoin в мире виртуальных денег. Хотя кажется, что эта валюта рано или поздно найдет свою нишу. Новая валюта создаст больше стратегий диверсификации в будущем, что можно считать только хорошим делом.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 05:50.
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мнение: цена биткоина вскоре преодолеет отметку в $5 000 moskva Горячие новости 5 09.08.2017 22:22
На рынке может появиться еще одна версия биткоина — Bitcoin Cash moskva Горячие новости 0 29.07.2017 15:17
В России появится собственный аналог биткоина rimzon Новости криптовалют 40 28.05.2016 21:51
Майк Тайсон вскоре представит Bitcoin-банкомат kingcasha Новости криптовалют 0 28.07.2015 21:28
Киевские такси вскоре начнут принимать Bitcoin moskva Новости криптовалют 3 28.06.2015 15:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Obermen2011
Bonix.org - немецкий автосерфинг
От Obermen2011 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Руслан1976
paidbooks.com - кран
От Руслан1976 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Разыскиваются платежные системы, которые выдают дебетовые карты для обналички
От TibethHighHeight в разделе «Другие платежки»
Аватар Ratatara
Австралия официально ввела новые санкции против России.
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Евросоюз предложил России списать 20% долга Украины
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар SQMonitor
Lte-Earnings - lte-earnings.biz
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,655
Тем
501,766
Сообщений
12,583,134

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram