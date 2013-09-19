Владелец авто Teslа майнит cвои биткойны, используя сеть бесплатных зарядных станций - Горячие новости | MMGP

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Владелец авто Teslа майнит cвои биткойны, используя сеть бесплатных зарядных станций



Уже сейчас майнинг биткойнов потребляет столько электроэнергии, что это уже грозит превратиться в экологическую катастрофу. И недавно мы писали, что майнинг биткойнов использует большие объемы электроэнергии, чтобы майнеры могли произвести вычисления своих алгоритмов "доказательств работы", которые защищают их от мошенничества. Господин Алекс Герн (Alex Hern) из британской газеты Гардиан объясняет:



Такие огромные энергетические мощности нужны для того, чтобы платежная сеть Биткойн смогла бы защитить себя от мошенничества. В этой сети отсутствуют централизованные полномочия, которые подтверждали бы совершаемые транзакции и вместо этого биткойн поддерживается "майнерами", которые и заставляют специализированные компьютеры работать, пытаясь решить чрезвычайно трудные вычислительные задачи.



Соответственно, сейчас многие майнеры биткойнов находятся в поиске дешевого электричества и если вы являетесь владельцем электрокара Tesla, то конечно, вы получаете электроэнергию для своего авто на бесплатных зарядных станциях Tesla. Вот поэтому сметливому владельцу одной такой Tesla не потребовалось много времени, чтобы установить в багажник своего авто несколько майнеров и запустить реальный майнинг биткойнов. Господин Дженнифер Сенсиба из издания "Ecomotoring News" описывает, что в реальности произошло:



Один из членов сообщества владельцев Tesla в Фейсбуке под названием "Tesla Owners Worldwide" предложил эту идею, как говорит молодежь "по приколу". Затем другой владелец Tesla воспринял эту идею серьезно и установив майнеры в своем авто, представил их фото. Некоторые участники нашего сообщества предположили, что мощность такой "криптофермы" может составлять до 3 кВт, но вероятно, для охлаждения воздуха внутри салона потребуется ещё и кондиционер. Другие же участники нашего сообщества подняли этические вопросы, что не является ли это воровством, когда полученную бесплатную электроэнергию используют для чего-то другого, но не для вождения?



И ответ на это довольно прост - да, это кража и маловероятно, что Tesla будет это долго терпеть.



Известно, что в американском штате Аризона биткойны майнят с помощью солнечной электроэнергии, а в Исландии майнинг пулы ставят рядом с гидроэлектростанциями ради получения дешевой электроэнергии, однако, в основном электроэнергия в майнеры поступает от сжигаемого на ТЭС угля и это становится уже экологической проблемой глобального масштаба. Как утверждает г-н Алекс Герн, сейчас на майнинг в мире уходит столько электроэнергии, сколько потребляет вся Ирландия.



В целом проблема вреда, который наносится окружающей среде при майнинге криптовалют постепенно выходит на первый план и на неё уже начали обращать своё пристальное внимание власти некоторых стран, где часть населения занята этим нелегким делом. И конечно, природу надо защищать, но одновременно надо уметь зарабатывать средства на жизнь. Вот кто-то благодаря своей наблюдательности и смекалке освоил майнинг биткойнов на своей законно купленной Tesla, но как бы незаконно тратя на это бесплатную электроэнергию. Хотя скорее всего это работа юристов верно определить - законно или нет этот владелец Tesla приспособил потребленную бесплатную электроэнергию под свои нужды и причем ради извлечения выгоды в виде новых криптомонет, которые в последнее время дорожают просто космически!



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a1deecb332a5 Уже сейчас майнинг биткойнов потребляет столько электроэнергии, что это уже грозит превратиться в экологическую катастрофу. И недавно мы писали, что майнинг биткойнов использует большие объемы электроэнергии, чтобы майнеры могли произвести вычисления своих алгоритмов "доказательств работы", которые защищают их от мошенничества. Господин Алекс Герн (Alex Hern) из британской газеты Гардиан объясняет:Такие огромные энергетические мощности нужны для того, чтобы платежная сеть Биткойн смогла бы защитить себя от мошенничества. В этой сети отсутствуют централизованные полномочия, которые подтверждали бы совершаемые транзакции и вместо этого биткойн поддерживается "майнерами", которые и заставляют специализированные компьютеры работать, пытаясь решить чрезвычайно трудные вычислительные задачи.Соответственно, сейчас многие майнеры биткойнов находятся в поиске дешевого электричества и если вы являетесь владельцем электрокара Tesla, то конечно, вы получаете электроэнергию для своего авто на бесплатных зарядных станциях Tesla. Вот поэтому сметливому владельцу одной такой Tesla не потребовалось много времени, чтобы установить в багажник своего авто несколько майнеров и запустить реальный майнинг биткойнов. Господин Дженнифер Сенсиба из издания "Ecomotoring News" описывает, что в реальности произошло:Один из членов сообщества владельцев Tesla в Фейсбуке под названием "Tesla Owners Worldwide" предложил эту идею, как говорит молодежь "по приколу". Затем другой владелец Tesla воспринял эту идею серьезно и установив майнеры в своем авто, представил их фото. Некоторые участники нашего сообщества предположили, что мощность такой "криптофермы" может составлять до 3 кВт, но вероятно, для охлаждения воздуха внутри салона потребуется ещё и кондиционер. Другие же участники нашего сообщества подняли этические вопросы, что не является ли это воровством, когда полученную бесплатную электроэнергию используют для чего-то другого, но не для вождения?И ответ на это довольно прост - да, это кража и маловероятно, что Tesla будет это долго терпеть.Известно, что в американском штате Аризона биткойны майнят с помощью солнечной электроэнергии, а в Исландии майнинг пулы ставят рядом с гидроэлектростанциями ради получения дешевой электроэнергии, однако, в основном электроэнергия в майнеры поступает от сжигаемого на ТЭС угля и это становится уже экологической проблемой глобального масштаба. Как утверждает г-н Алекс Герн, сейчас на майнинг в мире уходит столько электроэнергии, сколько потребляет вся Ирландия.В целом проблема вреда, который наносится окружающей среде при майнинге криптовалют постепенно выходит на первый план и на неё уже начали обращать своё пристальное внимание власти некоторых стран, где часть населения занята этим нелегким делом. И конечно, природу надо защищать, но одновременно надо уметь зарабатывать средства на жизнь. Вот кто-то благодаря своей наблюдательности и смекалке освоил майнинг биткойнов на своей законно купленной Tesla, но как бы незаконно тратя на это бесплатную электроэнергию. Хотя скорее всего это работа юристов верно определить - законно или нет этот владелец Tesla приспособил потребленную бесплатную электроэнергию под свои нужды и причем ради извлечения выгоды в виде новых криптомонет, которые в последнее время дорожают просто космически!По материалам источник

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