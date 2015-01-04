Самый дорогой дом Рублевки продают за 60 млн долларов - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,655 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Самый дорогой дом Рублевки продают за 60 млн долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:00
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,456
Благодарностей: 765
УГ: 108
КП: 0.037
подарки
Самый дорогой дом Рублевки продают за 60 млн долларов
В подмосковном поселке Сады Майендорф продается самый дорогой особняк Рублевки, который нынешние владельцы оценивают в 3,5 миллиарда рублей (60 миллионов долларов). Дом, построенный в стиле прованс и стилизованный под архитектуру XIX века, расположен на территории в 1 гектар, которую украшают ландшафтный дизайн, фонтаны, газоны и сады. Двухэтажный дом площадью 2 637 квадратных метров может предложить своим новым хозяевам 25-метровый бассейн глубиной 2,8 метра, спа-зону с финской баней и солярием, четыре спальные комнаты, несколько комнат для отдыха, кабинет, переговорную и большую террасу. Давайте взглянем на то, как выглядит вся эта роскошь.















источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz вне форума  
Старый Сегодня, 03:27
#2
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 112
Благодарностей: 5
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Самый дорогой дом Рублевки продают за 60 млн долларов
И зачем он нужен, не понимаю.
Бассеин прикольный, хозяин стометровку плавает видимо
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
EbanBet вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самый дорогой чайник оценён на 3 млн долларов Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 48 15.09.2016 17:00
США — самый дорогой бренд в мире Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.10.2015 18:41
Самый дорогой домен в мире Atlantik Новости в мире финансов и инвестиций 6 08.02.2015 18:24
Самый дорогой стартап в IT-сфере Katerina81 Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.01.2015 13:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: Фунт обновляет дневные минимумы.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
neeinvestment - neeinvestment.com
От hyipask в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SteveWibble
Ставки на Dota2&LOL.
От SteveWibble в разделе «Ставки на киберспорт»
Аватар PaymentBase
Paymentbase.com - Обмен / ввод / вывод PM, EgoPay, Payza, OKPay, Paxum и др.
От PaymentBase в разделе «Сомнительные обменники валюты»
Аватар nlobp
Детский каприз - isplit.ru (РФ: Товары для детей)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватар all-hyips
SEPHORA Investment Club - sephora-investment.club
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,655
Тем
501,766
Сообщений
12,583,135

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram