Самый дорогой дом Рублевки продают за 60 млн долларов - Горячие новости | MMGP

В подмосковном поселке Сады Майендорф продается самый дорогой особняк Рублевки, который нынешние владельцы оценивают в 3,5 миллиарда рублей (60 миллионов долларов). Дом, построенный в стиле прованс и стилизованный под архитектуру XIX века, расположен на территории в 1 гектар, которую украшают ландшафтный дизайн, фонтаны, газоны и сады. Двухэтажный дом площадью 2 637 квадратных метров может предложить своим новым хозяевам 25-метровый бассейн глубиной 2,8 метра, спа-зону с финской баней и солярием, четыре спальные комнаты, несколько комнат для отдыха, кабинет, переговорную и большую террасу. Давайте взглянем на то, как выглядит вся эта роскошь.
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