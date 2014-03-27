"Приватбанк" требует от компаний Коломойского 50 млрд грн - Горячие новости | MMGP

"ПриватБанк" подает иски к структурам бизнесмена, которые стали должниками банка по итогам прошлогодней реструктуризации.
В сентябре-ноябре Приватбанк активизировался с подачей исков к структурам, которые, по данным ГПУ, стали должниками банка по итогам прошлогодней реструктуризации/трансформации корпоративного портфеля (когда долги «старых» заемщиков на 127 млрд грн были фактически переоформлены на «новых» заемщиков, которых связывали с “приватовцами”).
Соответствующие судебные процессы проходят в различных регионах (в т.ч. в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской областях). Речь, собственно, о таких судебных делах по искам Приватбанка:
№924/840/17 – о взыскании 5,68 млрд грн задолженности с ООО «Сантех Мастер»;
№922/3118/17 – 5,5 млрд грн с ООО «Триумф 15»;
№906/1034/17 – 5,24 млрд грн с ООО «Боранд Трейд»;
№911/3472/17 – 5,16 млрд грн с ООО «Бизнеспром Инвест»;
№904/9854/17 – 5,16 млрд грн с ООО «Пром Гарант Плюс»;
№911/3471/17 – 5,1 млрд грн с ООО «Агротрейд ЛТД»;
№912/3479/17 – 5 млрд грн с ООО «Хромия»;
№912/3480/17 – 4,6 млрд грн с ООО «Денвер-Оил»;
№904/9853/17 – 4,14 млрд грн с ООО «Гастел Групп»;
№906/1033/17 – 3,85 млрд грн с ООО «Дрим-Компани»;
№912/3478/17 – 2,8 млрд грн с ООО «Нион Инвест Групп»;
№904/9147/17 – 738 млн грн с ООО «Арнад Групп» и другие.
Справка.
18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка.
В результате аудита выяснилось, что 100% корпоративного кредитного портфеля ПриватБанка было выдано связанным лицам, и финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.
1 июля 2017 года наступил срок внесения залогов по связанным кредитам в ПриватБанке, однако бывшие бенефициары финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили свои обязательства.
В связи с невыполнением обязательств бывших владельцев “ПриватБанка” власть начала процедуру принудительное взыскание долгов.
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