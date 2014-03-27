"Приватбанк" требует от компаний Коломойского 50 млрд грн - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,655 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Приватбанк" требует от компаний Коломойского 50 млрд грн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:48
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,456
Благодарностей: 765
УГ: 108
КП: 0.037
подарки
"Приватбанк" требует от компаний Коломойского 50 млрд грн


"ПриватБанк" подает иски к структурам бизнесмена, которые стали должниками банка по итогам прошлогодней реструктуризации.

В сентябре-ноябре Приватбанк активизировался с подачей исков к структурам, которые, по данным ГПУ, стали должниками банка по итогам прошлогодней реструктуризации/трансформации корпоративного портфеля (когда долги «старых» заемщиков на 127 млрд грн были фактически переоформлены на «новых» заемщиков, которых связывали с “приватовцами”).

Соответствующие судебные процессы проходят в различных регионах (в т.ч. в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской областях). Речь, собственно, о таких судебных делах по искам Приватбанка:

№924/840/17 – о взыскании 5,68 млрд грн задолженности с ООО «Сантех Мастер»;
№922/3118/17 – 5,5 млрд грн с ООО «Триумф 15»;
№906/1034/17 – 5,24 млрд грн с ООО «Боранд Трейд»;
№911/3472/17 – 5,16 млрд грн с ООО «Бизнеспром Инвест»;
№904/9854/17 – 5,16 млрд грн с ООО «Пром Гарант Плюс»;
№911/3471/17 – 5,1 млрд грн с ООО «Агротрейд ЛТД»;
№912/3479/17 – 5 млрд грн с ООО «Хромия»;
№912/3480/17 – 4,6 млрд грн с ООО «Денвер-Оил»;
№904/9853/17 – 4,14 млрд грн с ООО «Гастел Групп»;
№906/1033/17 – 3,85 млрд грн с ООО «Дрим-Компани»;
№912/3478/17 – 2,8 млрд грн с ООО «Нион Инвест Групп»;
№904/9147/17 – 738 млн грн с ООО «Арнад Групп» и другие.

Справка.

18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка.

В результате аудита выяснилось, что 100% корпоративного кредитного портфеля ПриватБанка было выдано связанным лицам, и финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.

1 июля 2017 года наступил срок внесения залогов по связанным кредитам в ПриватБанке, однако бывшие бенефициары финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили свои обязательства.

В связи с невыполнением обязательств бывших владельцев “ПриватБанка” власть начала процедуру принудительное взыскание долгов.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для полного огосударствления банка " Приватбанк" понадобится 5 млрд евро Room Новости в банковской сфере и страховании 8 09.01.2017 19:53
"Северный Поток-2" требует 10 млрд евро инвестиций Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.02.2016 13:49
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2015 19:39
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $6 млрд за транзит Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2015 14:36
Прямой ущерб компаний в России от "левого" ПО приближается к $5 млрд sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2014 12:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Looney
Складчина на sport-inside.info
От Looney в разделе «Барахолка»
Аватар Skylinx
Инвестирование в сетку для sape
От Skylinx в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
BTCase-btcase.net
От Pobeg31 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Как покеристу не превратиться в лудомана
От Rost77 в разделе «Покер»
Аватар all-hyips
PyramidHyip - pyramidhyip.com
От all-hyips в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Анна Чернобай
ICO: Краткий курс и Полезные ресурсы в Сети
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
432,655
Тем
501,766
Сообщений
12,583,135

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram