Учет сделок и планирование в трейдинге - Инвестомания - теория и практика инвестирования | MMGP
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Учет сделок и планирование в трейдинге

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Старый Сегодня, 02:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 21
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УГ: 6
КП: 0.000
Учет сделок и планирование в трейдинге
Здраствуйте, решил создать эту тему так как актуальность этого вопроса очевидна. "Нужено ли трейдеру в своей торговле вести учет сделок в дневнике?"
Казалось бы сделки в любом случае регистрируються в личном кабинете у брокера и в любой момент можно все просматривать или снять стейтмент - говорят многие и вы правы, но это не то.
Ведя учет сделок в дневнике трейдер в процессе торговли более отвественно ведет седя при открытии новых сделок (это зачастую влияет на результативность торговли). Плюс к этому ведя записи в дневнике мы лучше запоминаем определенные сделки, ситуации на рынке, ощибки и это в будующем сильно влияет на профессиональный опыт трейдера/инвестора.

Помимо этого есть еще куча плюсов о которых можно расказывать долго, но суть остаеться одна, дневник это инструмент который делает нас более собранными в торговле, это дает нам приемущество (как в спорте когда одна секунда может решить все).

Я бы хотел узнать кто из вас что думает по этому поводу и каким образом ведете учет торговли вы?
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