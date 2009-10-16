Учет сделок и планирование в трейдинге - Инвестомания - теория и практика инвестирования | MMGP

Здраствуйте, решил создать эту тему так как актуальность этого вопроса очевидна. "Нужено ли трейдеру в своей торговле вести учет сделок в дневнике?"
Казалось бы сделки в любом случае регистрируються в личном кабинете у брокера и в любой момент можно все просматривать или снять стейтмент - говорят многие
и вы правы, но это не то.
Ведя учет сделок в дневнике трейдер
в процессе торговли более отвественно ведет седя при открытии новых сделок (это зачастую влияет на результативность торговли). Плюс к этому ведя записи в дневнике мы лучше запоминаем определенные сделки, ситуации на рынке, ощибки и это в будующем сильно влияет на профессиональный опыт трейдера/инвестора.
Помимо этого есть еще куча плюсов о которых можно расказывать долго, но суть остаеться одна, дневник это инструмент который делает нас более собранными в торговле, это дает нам приемущество (как в спорте когда одна секунда может решить все).
Я бы хотел узнать кто из вас что думает по этому поводу и каким образом ведете учет торговли вы?