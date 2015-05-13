Криптонатор переименовывает Bitcoin Cash в BCash, сообщество возмущено - Новости криптовалют | MMGP
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Криптонатор переименовывает Bitcoin Cash в BCash, сообщество возмущено

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Имя: Станислав
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Криптонатор переименовывает Bitcoin Cash в BCash, сообщество возмущено

За последние несколько месяцев мы стали свидетелями многочисленных дискуссий, касающихся аббревиатуры Bitcoin Cash. Большинство криптовалютных бирж помечают Bitcoin Cash как BCC, несмотря на то, что правильная аббревиатура - BCH. Bitcoin Cash также часто называют BCash, что также неверно. Криптонатор, популярный кошелек с поддержкой BCH, решил переименовать валюту в BCash. Всегда интересно наблюдать за такими вот интересными решениями в мире криптовалюты.

Несмотря на свою солидную рыночную капитализацию, Bitcoin Cash порождает много ненависти, большая часть которой исходит от сообщества биткоина, что собственно не вызывает удивление. Однако, похоже, некоторые поставщики услуг идут по стопам сообщества. Криптонатор - прекрасный пример.

Более конкретно, их решение назвать BCH как BCash является не слишком хорошим. У этого внезапного изменения нет причин, и компания тоже не слишком хорошо объясняет это. Хотя Криптонатор не самый популярный биткоин кошелек, это еще тот прецедент. Сомневаюсь, что другие провайдеры криптовалютных кошельков сделают похожее решение в будущем.

Но все же, будет интересно посмотреть, последуют ли другие компании этому примеру. Сообществу Bitcoin Cash не нравится аббревиатура BCash, и если постоянно подливать масло в огонь это еще больше вызовет раздражение. Не исключено, что Криптонатор потеряет своих пользователей в этом отношении.

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Метки
bitcoin, bitcoin cash, биткоин, криптовалюта
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