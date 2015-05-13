Поисковик BitClave в ходе пресейла поднял $22 млн и объявляет о запуске токенсейла - Новости криптовалют | MMGP
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Поисковик BitClave в ходе пресейла поднял $22 млн и объявляет о запуске токенсейла

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Поисковик BitClave в ходе пресейла поднял $22 млн и объявляет о запуске токенсейла

BitClave, децентрализованный поисковый сервис, развернутый на блокчейне эфириума, недавно провел pre-ICO, по итогу которого было привлечено $22 млн инвестиций, сегодня объявил о полной готовности запустить ICO.

ICO BitClave стартует 29 ноября и продлится 30 дней. Компания планирует привлечь $25,5 млн для масштабирования своей поисковой системы BitClave Active Search Ecosystem (BASE), в частности, сделать поиск товаров и услуг более приятным и полезным для потребителя. BitClave стремится соединить рекламодателей и онлайн-пользователей, позволяя последним самим решать какие личные данные стоит раскрывать. В экосистеме BitClave пользователи будут работать с токеном BASE для оплаты рекламных объявлений и для монетизации веб-сайтов.

Идея BitClave также заключается в том, чтобы позволить своим пользователям восстановить контроль на своими персональными данными, так как нынешние централизованные поисковые системы записывают абсолютно все данные своих пользователей и продают их крупным компаниям, которые используют их для создания рекламных объявлений. В результате потребители не могут сохранить личные данные и в конечном итоге получают раздражающие объявления. BitClave также гарантирует, что рекламодатели могут изрядно сэкономить на размещении рекламы, так как их объявления будут просматриваться только заинтересованными пользователями, а не распыляться по всей сети интернет.

Алекс Бессонов, генеральный директор BitClave, сказал:
Пресейл был чрезвычайно обнадеживающим, и мы благодарны нашему сообществу и всем, кто помог нам достичь цели. Теперь мы фокусируемся на создании платформы, которая кардинально изменит представление о поисковых системах, прежде всего, предоставив конфиденциальность онлайн-пользователям.
Также стоит отметить, что недавно BitClave объявил о сотрудничестве с Bancor, Qtum, Storj и Университетом Карнеги-Меллона (Питтсбург, Пенсильвания).

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Метки
ico, криптовалюта, токены
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