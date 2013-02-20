Всего за неделю на Coinbase открыли 300 тысяч новых биткойн-кошельков - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Всего за неделю на Coinbase открыли 300 тысяч новых биткойн-кошельков

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Всего за неделю на Coinbase открыли 300 тысяч новых биткойн-кошельков



Всего за неделю на Coinbase открыли 300 тысяч новых биткойн-кошельков.



На текущий момент число биткойн-кошельков на криптовалютной бирже Coinbase составляет 13.300.000 штук. Примечательно, что очередные 300.000 биткоин-кошельков были зарегистрированы всего за неделю.

Такой поток новых пользователей криптовалюты объясняют стремительным ростом Bitcoin в последнее время. На данный момент курс криптовалюты достиг отметки 10000 долларов за 1BTC. Без сомнений, что такой поток новых пользователей на сервисе Coinbase поднимет курс данной криптовалюты еще выше.

Компания Coinbase является одной из самых известных в мире финансовых технологий. Текущим летом ее капитализация перевалила за отметку в 1.000.000.000 долларов. На официальном ресурсе Coinbase присутствует информация о том, что компания провела оборот около 50.000.000.000 долларов. Чтобы было более понятно - капитализация криптовалюты Bitcoin оценивается в 160.000.000.000 долларов.

Текущее положение на криптовалютном рынке весьма выгодно для Coinbase. На конец прошлого месяца на сервисе было зарегистрировано 11.700.000 пользователей. На данный момент эта цифра увеличилась еще на 1.500.000. За 12 месяцев общее количество пользователей сервиса возросло на 147%. Вполне естественно, что такое увеличение количество пользователей связывают с ростом курса на криптовалюту Bitcoin. Всего за неделю данная криптовалюта прибавила в цене 2000 долларов и за эту же неделю на криптобирже было зарегистрировано 300.000 новых биткойн-кошельков.

CNBC сравнивает криптобиржу Coinbase с американской компанией Charles Schwab Corporation, являющейся вторым в мире по размерам брокером-дискаунтером. И хотя сравнивать эти компании не совсем корректно, потому что зарегистрировать биткойн-кошелек или даже начать спекулировать криптовалютой намного легче, чем выйти на классическую биржу акций.

У брокера Charles Schwab Corporation на конец прошлого месяца было 10.600.000 активных пользовательских счетов. Увеличение за 12 месяцев составило всего 5% против 147% у Coinbase.

Уже давно стало ясно, что криптовалютами интересуются гораздо большее количество людей, чем традиционными финансовыми инструментами, что подтверждает рост курса Bitcoin за последние пару недель на 40% в то время, когда индекс S&P500 вырос всего на 18% за весь 2016 год.



По материалам: https://hightech.fm/2017/11/28/coinbase

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, биткойн
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