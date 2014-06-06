Bitcoin может считаться народной валютой? - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

ГераЯ Премиум



Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,257 Благодарностей: 1,633 УГ: 1 КП: 0.324 подарки

Bitcoin может считаться народной валютой?

Bitcoin доступен всем, он достаточно молод чуть более 7 лет. Но кто угодно может его майнить, добывать другими словами или попросту купить на бирже. И сидеть смотреть, как плавно растет курс и увеличивается капитал, по крайней мере, именно так происходит последние 2 года подряд. Капитализация рынка криптовалют растет, курс криптовалют топовых, в большинстве случаев тоже. Но становится ли Bitcoin более доступным для населения? Конечно, сложно ответить на этот вопрос, но при этом остальные цифровые валюты на его фоне очень неплохо себя чувствуют, при этом люди видят потенциал покупки в том, что далее их стоимость может также вырасти. Кроме потенциальной прибыли еще существует и мнение, что Bitcoin вечен, в том смысле, что он способен пережить любые катаклизмы в отличие от государств, правительств и их валют. Так ли это попробуем разобраться.



На чем строится ажиотаж

Конечно, пока еще трудно сказать, что миром овладела паника по торговле Bitcoin или прочими альткоинами, но постепенно в мире о нем узнают. Даже иногда в новостях упоминают, когда Биткоин бьет очередные рекорды. Может, и не все понимают, как его добывать и что с ним делать дальше, но уже о нем слышали. А дальше некоторые владельцы криптовалют высказывают мнение о том, что Bitcoin и основные альткоины имеют все шансы вытеснить остальные известные фиатные валюты, тот же доллар и евро, хотя может на это уйдет и не один год или может даже десятилетие. И если в мире витают такие мысли, они на самом деле могут повлечь за собой то, что в мире именно так и будут дальше воспринимать цифровые валюты, как возможность уйти от стандартных, постепенно укореняя криптовалюты в повседневную жизнь.



Ведь какие преимущества у криптовалют для населения:



1) Децентрализованность всей системы – никто не может контролировать как выпуск монет, их ограниченное количество, так и проведение транзакций - контролирующий орган в лице государства или центрального банка остается не у дел.

2) Безоткатность всех транзакций – если в банке могут в любой момент отменить вашу операцию, то при проведении крипто платежей подобного не произойдет.

3) Прозрачность всех транзакций – каждый может свою операцию найти в сети.

4) Дешивизна и простота переводов – минимум бюрократии привлекает.

5) Сложность добычи - причем с каждым днем она увеличивается, а это в свою очередь делает цену все выше и выше с каждым годом.





Как при таких условиях Bitcoin не может иметь шанса стать народной валютой? То есть вне всякого контроля со стороны любого государства, просто любой может купить, инвестировать, продать потом без проблем по удобной цене на любой крипто бирже Bitcoin. При этом можно приобрести майнинговое обрудование (еще пару лет назад это не было слишком дорого) и начать добывать свой собственный Bitcoin, и совершенно не напрягаясь зарабатывать. А если еще добавить к этому, то что Bitcoin очень сложно уничтожить пока существует интернет, то открываются дополнительные горизонты для инвесторов.



Супер выживаемость Bitcoin

Наверное, все вы слышали о том или видели фильмы катастрофы с не очень приятным концом для большинства человечества, так вот Bitcoin стал объектом внимания тех людей, кто верит в конец света. Особенно это пропагандируется в Северной Америке, где некоторые люди запасаются консервами на такой случай и роют под домами катакомбы и бомбоубежища. Так вот криптовалюта очень даже может подойти под практически неуничтожимые деньги на случай серьезной опасности для мира, наподобие экономического коллапса, ядерной войны или резкого изменения климатических условий.



Подобные энтузиасты считают, что Bitcoin практически приравнен к золоту, что уже много веков считается мерой стоимости, и вполне способен пережить и доллар и евро, которым не так много и лет по сравнению с золотом. Размышления также касаются самой сути блокчейна – он независим от действий любых правительств, поэтому свои сбережения владельцы криптовалют могут сохранить при любых катаклизмах. К тому же Биткоин в последнее время зашкаливает по стоимости, а потому и энтузиастов все прибавляется.



В прочем не обязательно именно ждать конец света. Также примером выживаемости Bitcoin и тем, как могут инвесторы сберечь свои капиталы от обесценивания, может послужить недавняя история граждан Зимбабве, когда курс Биткоин на их криптобирже стал гораздо выше, чем на других биржах мира. А все это результат неправомерных действий правительства, как следствие начало гиперинфляции по всей стране, что привело в дальнейшем к государственному перевороту. А тем временем предприимчивые граждане заранее приобретали Bitcoin и тем самым смогли свои капиталы уберечь от обесценивания.



Случаи одержимости криптовалютами





Еще несколько удивительных историй, которые возникали с рядовыми манерами или инвесторами, что распространяются по всему миру, также могут привлекать внимание к криптовалюте. Особенно рассказы, как инвестировали последние деньги в цифровое золото, а потом смогли продать за хорошие деньги.

Например, случай, когда специалист IT из Голландии решил купить до 100 BTC и ради этого продал все, что у него было ценного и с семьей переехал во временное жилище, чтоб ждать, когда Биткоин подорожает настолько, чтоб разбогатеть. При этом этого человека полностью поддерживают члены его семьи.



И это понятно - людей вдохновляют такие истории, особенно если посчитать, сколько бы ты заработал, если бы купил Биткоин еще в 2010 году. Сейчас бы стал точно миллионером. И такие реальные истории есть на самом деле. Например, одна из таких историй – мистер Смит еще в 2010 году заметив резкие скачки курса первой криптовалюты – рост с 0,008 доллара до 0,08 и тогда он потратил 3000 долларов и закупился Bitcoin. И как думаете, сколько сейчас его состояние? Более 25 млн. долларов и все благодаря такой предусмотрительности. Конечно, он не все сразу менял, а понемногу во время резких всплесков роста стоимости, тем не менее состояние и так уже довольно приличное.



Именно такие истории и рост курса многих топовых криптовалют постепенно приводят к тому, что все страны плавно привыкают к тому, что финансовый мир меняется. И Bitcoin с каждым годом становится известнее и популярнее, а, следовательно, может действительно стать валютой для народа. Конечно, сейчас его стоимость далека от идеальной, чтоб его мог каждый купить и достаточно ходит слухов, что это самая грандиозная афера, что может скоро рухнуть... Но пока слухи остаются только слухами, а признание в мире, потенциал неуязвимости и быстрого обогащения могут все-таки сделать Bitcoin лучшим среди всех остальных валют.

А вы как думаете, Bitcoin сможет стать незаменимой валютой во всем мире?







Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

https://text.ru/spelling/5a1dce34ccac4 Bitcoin доступен всем, он достаточно молод чуть более 7 лет. Но кто угодно может его майнить, добывать другими словами или попросту купить на бирже. И сидеть смотреть, как плавно растет курс и увеличивается капитал, по крайней мере, именно так происходит последние 2 года подряд. Капитализация рынка криптовалют растет, курс криптовалют топовых, в большинстве случаев тоже. Но становится ли Bitcoin более доступным для населения? Конечно, сложно ответить на этот вопрос, но при этом остальные цифровые валюты на его фоне очень неплохо себя чувствуют, при этом люди видят потенциал покупки в том, что далее их стоимость может также вырасти. Кроме потенциальной прибыли еще существует и мнение, что Bitcoin вечен, в том смысле, что он способен пережить любые катаклизмы в отличие от государств, правительств и их валют. Так ли это попробуем разобраться.Конечно, пока еще трудно сказать, что миром овладела паника по торговле Bitcoin или прочими альткоинами, но постепенно в мире о нем узнают. Даже иногда в новостях упоминают, когда Биткоин бьет очередные рекорды. Может, и не все понимают, как его добывать и что с ним делать дальше, но уже о нем слышали. А дальше некоторые владельцы криптовалют высказывают мнение о том, что Bitcoin и основные альткоины имеют все шансы вытеснить остальные известные фиатные валюты, тот же доллар и евро, хотя может на это уйдет и не один год или может даже десятилетие. И если в мире витают такие мысли, они на самом деле могут повлечь за собой то, что в мире именно так и будут дальше воспринимать цифровые валюты, как возможность уйти от стандартных, постепенно укореняя криптовалюты в повседневную жизнь.Ведь какие– никто не может контролировать как выпуск монет, их ограниченное количество, так и проведение транзакций - контролирующий орган в лице государства или центрального банка остается не у дел.– если в банке могут в любой момент отменить вашу операцию, то при проведении крипто платежей подобного не произойдет.– каждый может свою операцию найти в сети.– минимум бюрократии привлекает.- причем с каждым днем она увеличивается, а это в свою очередь делает цену все выше и выше с каждым годом.То есть вне всякого контроля со стороны любого государства, просто любой может купить, инвестировать, продать потом без проблем по удобной цене на любой крипто бирже Bitcoin. При этом можно приобрести майнинговое обрудование (еще пару лет назад это не было слишком дорого) и начать добывать свой собственный Bitcoin, и совершенно не напрягаясь зарабатывать. А если еще добавить к этому, то что Bitcoin очень сложно уничтожить пока существует интернет, то открываются дополнительные горизонты для инвесторов.Наверное, все вы слышали о том или видели фильмы катастрофы с не очень приятным концом для большинства человечества, так вот Bitcoin стал объектом внимания тех людей, кто верит в конец света. Особенно это пропагандируется в Северной Америке, где некоторые люди запасаются консервами на такой случай и роют под домами катакомбы и бомбоубежища. Так вот криптовалюта очень даже может подойти под практически неуничтожимые деньги на случай серьезной опасности для мира, наподобие экономического коллапса, ядерной войны или резкого изменения климатических условий.Подобные энтузиасты считают, что Bitcoin практически приравнен к золоту, что уже много веков считается мерой стоимости, и вполне способен пережить и доллар и евро, которым не так много и лет по сравнению с золотом. Размышления также касаются самой сути блокчейна – он независим от действий любых правительств, поэтому свои сбережения владельцы криптовалют могут сохранить при любых катаклизмах. К тому же Биткоин в последнее время зашкаливает по стоимости, а потому и энтузиастов все прибавляется.В прочем не обязательно именно ждать конец света.когда курс Биткоин на их криптобирже стал гораздо выше, чем на других биржах мира. А все это результат неправомерных действий правительства, как следствие начало гиперинфляции по всей стране, что привело в дальнейшем к государственному перевороту. А тем временем предприимчивые граждане заранее приобретали Bitcoin и тем самым смогли свои капиталы уберечь от обесценивания.Особенно рассказы, как инвестировали последние деньги в цифровое золото, а потом смогли продать за хорошие деньги.Например, случай, когда специалист IT из Голландии решил купить до 100 BTC и ради этого продал все, что у него было ценного и с семьей переехал во временное жилище, чтоб ждать, когда Биткоин подорожает настолько, чтоб разбогатеть. При этом этого человека полностью поддерживают члены его семьи.И это понятно - людей вдохновляют такие истории, особенно если посчитать, сколько бы ты заработал, если бы купил Биткоин еще в 2010 году. Сейчас бы стал точно миллионером. И такие реальные истории есть на самом деле. Например, одна из таких историй – мистер Смит еще в 2010 году заметив резкие скачки курса первой криптовалюты – рост с 0,008 доллара до 0,08 и тогда он потратил 3000 долларов и закупился Bitcoin. И как думаете, сколько сейчас его состояние? Более 25 млн. долларов и все благодаря такой предусмотрительности. Конечно, он не все сразу менял, а понемногу во время резких всплесков роста стоимости, тем не менее состояние и так уже довольно приличное.Именно такие истории и рост курса многих топовых криптовалют постепенно приводят к тому, что все страны плавно привыкают к тому, что финансовый мир меняется.Конечно, сейчас его стоимость далека от идеальной, чтоб его мог каждый купить и достаточно ходит слухов, что это самая грандиозная афера, что может скоро рухнуть... Но пока слухи остаются только слухами, а признание в мире, потенциал неуязвимости и быстрого обогащения могут все-таки сделать Bitcoin лучшим среди всех остальных валют.

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