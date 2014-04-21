Исследования Кембриджского университета демонстрируют интересные факты о криптовалюте - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,655 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Исследования Кембриджского университета демонстрируют интересные факты о криптовалюте

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:07
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 16,943
Благодарностей: 1,821
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Исследования Кембриджского университета демонстрируют интересные факты о криптовалюте

Любое исследование, проведенное в отношении криптовалют, заслуживает внимания. Хотя мнения, истории и комментарии являются не всегда правдивыми, их всегда интересно почитать. Новое исследование, проведенное Кембриджским университетом, показывает, как эволюционировала экосистема криптовалюты. Более конкретно, это показывает, что криптовалюты по-прежнему являются нишевым рынком.

Согласно Кембриджскому университету, существует примерно 5,8 млн пользователей криптокошельков. Согласитесь, это очень мало, учитывая, что данные могут быть не совсем правдивые. В частности, в этом исследовании изучаются данные различных компаний и физических лиц. Кроме того, мы видим, что многие криптовалютные компании работают в разных секторах.

Если говорить о криптобиржах, то примерно 85% имеет официальную лицензию и 15% работают нелегально, что демонстрирует большую проблему для масштабирования криптовалют в физическом мире. Опять же, это далеко не точное исследование всей экосистемы криптолюваты.

Большинство финтех-компаний имеет хорошие отношения с банками и это является актуальной проблемой для различных сообществ. В среднем на переводы фиата в криптовалюту приходится 2⁄3 всех транзакций компаний, на переводы в фиатных - 27%, а на переводы в криптовалютах - примерно 6%.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Crom ICO - Старт 1 декабря - платформа транзакций для интернет-рекламодателей на блокчейне
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
cryptocurrency, биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интересные факты о Гонконге Rost77 Путешествия 0 11.03.2017 13:30
Интересные факты о работе банкомата CashToday Новости в банковской сфере и страховании 27 01.12.2016 01:50
Интересные факты о деньгах baursak12 Новости в мире финансов и инвестиций 3 26.11.2015 01:37
Продам сайт Интересные факты ksanyok Сайты 2 21.04.2014 14:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TenDemon
Российско-японский фонд позволит привлечь инвестиции в экономику России
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
Возьму кредит типа Kickstarter
От ttxz в разделе «Частные заемщики»
Аватар AntonioBandera
Первая инвестиция.
От AntonioBandera в разделе «Список инвесторов»
Аватар bezuprechnuy
Хочу купить битки
От bezuprechnuy в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
Куплю Paypal за WMZ
От maxflash в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Вопрос по налогам
От element100 в разделе «Юридические вопросы»
.     
Пользователей
432,655
Тем
501,766
Сообщений
12,583,135

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram