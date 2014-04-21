Исследования Кембриджского университета демонстрируют интересные факты о криптовалюте - Новости криптовалют | MMGP

Любое исследование, проведенное в отношении криптовалют, заслуживает внимания. Хотя мнения, истории и комментарии являются не всегда правдивыми, их всегда интересно почитать. Новое исследование, проведенное Кембриджским университетом, показывает, как эволюционировала экосистема криптовалюты. Более конкретно, это показывает, что криптовалюты по-прежнему являются нишевым рынком.
Согласно Кембриджскому университету, существует примерно 5,8 млн пользователей криптокошельков. Согласитесь, это очень мало, учитывая, что данные могут быть не совсем правдивые. В частности, в этом исследовании изучаются данные различных компаний и физических лиц. Кроме того, мы видим, что многие криптовалютные компании работают в разных секторах.
Если говорить о криптобиржах, то примерно 85% имеет официальную лицензию и 15% работают нелегально, что демонстрирует большую проблему для масштабирования криптовалют в физическом мире. Опять же, это далеко не точное исследование всей экосистемы криптолюваты.
Большинство финтех-компаний имеет хорошие отношения с банками и это является актуальной проблемой для различных сообществ. В среднем на переводы фиата в криптовалюту приходится 2⁄3 всех транзакций компаний, на переводы в фиатных - 27%, а на переводы в криптовалютах - примерно 6%.