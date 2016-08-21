Майкл Новограц: Через год биткоин подорожает до $40К, а эфир — до $1.5К - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Майкл Новограц: Через год биткоин подорожает до $40К, а эфир — до $1.5К

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Старый Сегодня, 19:19
#1
Любитель
 
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Адрес: Марс-555
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 21.08.2016
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Майкл Новограц: Через год биткоин подорожает до $40К, а эфир — до $1.5К


Основатель хедж фонда Galaxy Investment Раrtner Maйкл Новограц недавно в своем выступлении отметил, что рост цен на основные цифровые валюты продолжится и к окончанию следующего 2018 года мы увидим цену на Еthereum на уровне 1.5 тысячи долларов и цена Bitcoin может подняться до 40 тысяч долларов.

Его предыдущие прогнозы по тому, что биткоин сможет преодолеть планку в 10 тысяч долларов к концу года оправдались и это произошло сегодня 28.11.2017 с утра. И сейчас ВТС торгуется на криптовалютной бирже Вithumb по цене 10931 доллара, а Ethereum на этой бирже торгуется по цене 505 доллара, но на криптобирже Вitfinex примерно на уровне в 462 доллара.

Также Майк Новограц предположил, что капитализация криптовалютного рынка в 2018 году сможет подняться до двух триллионов долларов! И это при том, что на данный момент по данным _https://coinmarketcap.com/ этот уровень капитализации находится на уровне в 310 миллиардов долларов.

Несомненно что капитализация и курсы основных криптовалют будут расти из-за громадного потока средств в этот криптовалютный мир и так происходит по всему миру. На японскую йену приходится наибольшие объемы торговли по биткоину примерно 62%.

По материалам: источник.
Уникальность.
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