SoftBank хочет купить акции Uber на 30% дешевле от оценки в $ 69 млрд - Горячие новости | MMGP
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SoftBank хочет купить акции Uber на 30% дешевле от оценки в $ 69 млрд

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SoftBank хочет купить акции Uber на 30% дешевле от оценки в $ 69 млрд
Согласно Bloomberg, японский Softbank планирует купить акции Uber с потрясающей скидкой от текущей оценки компании. Предложение Softbank ограничивается цифрой $ 48 млрд, что на 30% ниже оценки $ 69 млрд. Последнюю цифру Uber получил от инвесторов в ходе предыдущих раундов финансирования.



Если сделка состоится, Softbank выкупит у компании акции на сумму до $ 9 млрд. Помимо этого, финансовое учреждение планирует инвестировать в Uber $ 1 млрд при непосредственной оценке $ 69 млрд. Ожидается, что официальное предложение Softbank будет опубликовано во вторник.

Под руководством Масаеси Сон Vision Fund от Softbank получит 17% от Uber. Поскольку последняя не планирует проводить первичное предложение акций до 2019 года, многие ранние инвесторы хотят получить наличные деньги в обмен на акции. Напомним, что Uber считается самым ценным непубличным технологическим стартапом в мире. Но пока не ясно, согласятся ли инвесторы продать акции по заниженной цене.

Стоит отметить, что в последнее время Uber переживает ряд проблем: смена руководства, проблемы с продлением лицензии на деятельность в Лондоне. А вчера суд Израиля запретил Uber, пока компания не решит проблему с водителями без лицензий.



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