Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть - Горячие новости криптовалют | MMGP

Корпоративная компания Nuco ведет продажу своих токенов еще с октября 2017 года и при этом уже есть возможность приобрести их на бирже.
Основной ее разработкой является анонсированный недавно протокол Aion
-1, возможности которого позволят интегрировать различные блокчейн платформы и сделать их совместимыми.
Эта инновация позволит существенно ускорить скорость транзакций и значительно их удешевить. Кроме того, возрастает степень защит всей экосистемы криптосообщества в целом.
Для координации разработок уже создан консультационный совет для Aion, в который вошло несколько лиц из первой десятки криптовалютного сообщества.
Консультанты привнесли свой обширный опыт, начиная от разработки блокчейн, финансов и технологий, что помогает руководить миссией компании и сделать ее лидером в сфере разработок, обеспечивающих связь между блокчейн платформами.
В консультативный совет Aion вошел соучредитель Ethereum Энтони Ди Иорио, который основал Decentral и запустил кошелек Jaxx и другие видные лица. Среди других видных участников: Эрик Гу, генеральный директор ViewFin и основатель проекта Metaverse; Питер Весенес, соучредитель фонда Биткойн и управляющий директор «Новой алхимии»; Д-р Мо Левин, генеральный директор всемирной конференции технологий Keynote; Стивен Нерайов, серийный предприниматель и советник Ethereum; Майкл Терпин, генеральный директор Transform Group и соучредитель BitAngels.
По мере развития новых технологий стала очевидной потребность в решении задач масштабируемости и функциональной совместимости. Aion как раз и должен стать таким решением.
В настоящее время разработка протокола близится к завершению. Ее детали можно прочитать тут
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Краудсейл пройдет в два этапа. Первый из них уже близок к окончанию, а дата второго пока не установлена, но, скорее всего, это событие произойдет в начале 2018 года. Стартовая цена токена составляла 0.75 доллара США, однако уже сейчас его цена на биржах превышает стартовую больше чем в 2 раза.
Компания Nuco основана в Канаде в городе Торонто. Она очень быстро развивается и набирает популярность. Ожидается, что в ближайшем будущем она станет одним из лидеров мирового рынка криптовалютных технологий.