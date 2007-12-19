Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть

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Старый Сегодня, 18:43
#1
crypto-блогерФорекс-блогер
 
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Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть
Корпоративная компания Nuco ведет продажу своих токенов еще с октября 2017 года и при этом уже есть возможность приобрести их на бирже.
Основной ее разработкой является анонсированный недавно протокол Aion-1, возможности которого позволят интегрировать различные блокчейн платформы и сделать их совместимыми.
Эта инновация позволит существенно ускорить скорость транзакций и значительно их удешевить. Кроме того, возрастает степень защит всей экосистемы криптосообщества в целом.


Для координации разработок уже создан консультационный совет для Aion, в который вошло несколько лиц из первой десятки криптовалютного сообщества.
Консультанты привнесли свой обширный опыт, начиная от разработки блокчейн, финансов и технологий, что помогает руководить миссией компании и сделать ее лидером в сфере разработок, обеспечивающих связь между блокчейн платформами.

В консультативный совет Aion вошел соучредитель Ethereum Энтони Ди Иорио, который основал Decentral и запустил кошелек Jaxx и другие видные лица. Среди других видных участников: Эрик Гу, генеральный директор ViewFin и основатель проекта Metaverse; Питер Весенес, соучредитель фонда Биткойн и управляющий директор «Новой алхимии»; Д-р Мо Левин, генеральный директор всемирной конференции технологий Keynote; Стивен Нерайов, серийный предприниматель и советник Ethereum; Майкл Терпин, генеральный директор Transform Group и соучредитель BitAngels.

По мере развития новых технологий стала очевидной потребность в решении задач масштабируемости и функциональной совместимости. Aion как раз и должен стать таким решением.
В настоящее время разработка протокола близится к завершению. Ее детали можно прочитать тут.

Краудсейл пройдет в два этапа. Первый из них уже близок к окончанию, а дата второго пока не установлена, но, скорее всего, это событие произойдет в начале 2018 года. Стартовая цена токена составляла 0.75 доллара США, однако уже сейчас его цена на биржах превышает стартовую больше чем в 2 раза.

Компания Nuco основана в Канаде в городе Торонто. Она очень быстро развивается и набирает популярность. Ожидается, что в ближайшем будущем она станет одним из лидеров мирового рынка криптовалютных технологий.
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DavidMood (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:26
#2
Интересующийся
 
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Re: Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть
Если это действительный состав участников платформы, то стоит брать! Бабла не избежать.
DavidMood на форуме  
Старый Сегодня, 19:32
#3
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 4,290
Благодарностей: 1,876
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 345
Записей в CT-блоге: 269
Подписок FX: 5
Подписок CT: 51
КП: 0.129
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награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Aion-1 соединит все блокчейн в одну сеть
Цитата:
Сообщение от DavidMood Посмотреть сообщение
Если это действительный состав участников платформы, то стоит брать! Бабла не избежать.
уже торгуется и дало х2
https://coinmarketcap.com/currencies/aion/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Поменяю свои РМ на ваши WMZ 1 к 1 - писать в лс

DeepOnion - срочная луковая мобилизация!
Мой блог о криптовалюте: читайте, комментируйте, всем подписчикам подарки!
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