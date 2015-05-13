[ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018 - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018

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Старый Сегодня, 18:23
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 2,122
Благодарностей: 207
УГ: 13
КП: 0.164
подарки
[ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018

Giftcoin - это новаторская платформа, призванная изменить подход к благотворительным акциям. Мы хотим создать мир, в котором каждый, кто жертвует на благотворительность, был бы уверен, что деньги дошли до адресата. Имея такую уверенность, мы полагаем, что люди начнут отдавать на благотворительность еще большие суммы. Во время бесконечных стихийных бедствий, кризисов и большого разрыва между богатыми и бедными, такая платформа особенно необходима. Мы даем абсолютную уверенность в том, что средства будут использованы по назначению. Мы предлагаем возможность укрепить доверие посредством большей прозрачности.


ICO: 02-30.01.2018
Токен: GIFT
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Курс: 1 ETH = 600 GIFT
Минимальная инвестиция: 0.3 ETH
Минимальная цель: $2 000 000
Конечная цель: $10 000 000
Всего токенов: 200 000 000
Распределение токенов:
ICO - 45%
Резерв - 25%
Учредителям и команде - 15%
Не определено - 15%
Бонус:
Первые сутки: 35% скидка
Первая неделя: 25% скидка
Вторая неделя: 15% скидка
Баунти: Отсутствует



Контакты:
https://www.giftcoin.org
https://twitter.com/GiftcoinCrypto
https://www.facebook.com/GiftcoinCrypto
https://t.me/GiftcoinCrypto
https://www.giftcoin.org/GiftCoin_Whitepaper_v1_1.pdf

__________________
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 18:47
#2
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 16,926
Благодарностей: 1,820
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Re: [ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
Giftcoin - это новаторская платформа, призванная изменить подход к благотворительным акциям. Мы хотим создать мир, в котором каждый, кто жертвует на благотворительность, был бы уверен, что деньги дошли до адресата. Имея такую уверенность, мы полагаем, что люди начнут отдавать на благотворительность еще большие суммы. Во время бесконечных стихийных бедствий, кризисов и большого разрыва между богатыми и бедными, такая платформа особенно необходима. Мы даем абсолютную уверенность в том, что средства будут использованы по назначению. Мы предлагаем возможность укрепить доверие посредством большей прозрачности.
В чем собственно заключается цель Giftcoin? Как создатели планируют изменить благотворительность?
__________________
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