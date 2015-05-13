[ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

[ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018
Giftcoin - это новаторская платформа, призванная изменить подход к благотворительным акциям. Мы хотим создать мир, в котором каждый, кто жертвует на благотворительность, был бы уверен, что деньги дошли до адресата. Имея такую уверенность, мы полагаем, что люди начнут отдавать на благотворительность еще большие суммы. Во время бесконечных стихийных бедствий, кризисов и большого разрыва между богатыми и бедными, такая платформа особенно необходима. Мы даем абсолютную уверенность в том, что средства будут использованы по назначению. Мы предлагаем возможность укрепить доверие посредством большей прозрачности.
ICO: 02-30.01.2018 Токен: GIFT Платформа: Ethereum Тип: ERC20 Курс: 1 ETH = 600 GIFT Минимальная инвестиция: 0.3 ETH Минимальная цель: $2 000 000 Конечная цель: $10 000 000 Всего токенов: 200 000 000 Распределение токенов:
ICO - 45%
Резерв - 25%
Учредителям и команде - 15%
Не определено - 15% Бонус:
Первые сутки: 35% скидка
Первая неделя: 25% скидка
Вторая неделя: 15% скидка Баунти: Отсутствует
Re: [ICO] Giftcoin - Платформа для пожертвований 02-30.01.2018
Цитата:
Сообщение от forfor
Giftcoin - это новаторская платформа, призванная изменить подход к благотворительным акциям. Мы хотим создать мир, в котором каждый, кто жертвует на благотворительность, был бы уверен, что деньги дошли до адресата. Имея такую уверенность, мы полагаем, что люди начнут отдавать на благотворительность еще большие суммы. Во время бесконечных стихийных бедствий, кризисов и большого разрыва между богатыми и бедными, такая платформа особенно необходима. Мы даем абсолютную уверенность в том, что средства будут использованы по назначению. Мы предлагаем возможность укрепить доверие посредством большей прозрачности.
В чем собственно заключается цель Giftcoin? Как создатели планируют изменить благотворительность?