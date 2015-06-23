Путин предложил платить 10 тыс. рублей в месяц за рождение первенца в течение 1,5 лет - Горячие новости | MMGP
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Путин предложил платить 10 тыс. рублей в месяц за рождение первенца в течение 1,5 лет

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Путин предложил платить 10 тыс. рублей в месяц за рождение первенца в течение 1,5 лет


Выплаты по программе, направленной на поддержку семей при рождении первого ребенка, составят 144,5 миллиардов рублей за три года, заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Ранее в ходе заседания президент предложил ввести ежемесячную выплату семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплаты будет исчисляться прожиточным минимумом ребенка в регионе. Ее будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.

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