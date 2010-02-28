Пул для майнинга Pirl комиссия 0.5% - Майнинг (mining) | MMGP
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Пул для майнинга Pirl комиссия 0.5%

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 18:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Пул для майнинга Pirl комиссия 0.5%
Всем привет!

Открыли новый майнинг-пул в России для добычи Pirl. В данный момент монета находится в топе в калькуляторе Whattomine. Мощность пула постепенно растет.


pirl.baikalmine.ru (можно и по старому адресу - mega-mining.ru)

- Комиссия 0.5 процентов, чисто для оплаты сервера.
- Низкий Ping (5-40ms), в зависимости от Вашего нахождения. Мощный сервер находится в России.
- Доход стабильный, а иногда выходит заработок больше, чем показывают калькуляторы криптовалют. Сами майним на нём.

Подключайтесь, чтобы быстрее находить блоки и больше зарабатывать.
Админы всегда на связи, если есть какие-то вопросы, то задавайте в ВК или на чате пула.


Ждём всех майнеров для совместного майнинга!
__________________
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Сергей Майнер на форуме  
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