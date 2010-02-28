Пул для майнинга Pirl комиссия 0.5% - Майнинг (mining) | MMGP

Всем привет!
Открыли новый майнинг-пул в России для добычи Pirl. В данный момент монета находится в топе в калькуляторе Whattomine. Мощность пула постепенно растет.
pirl.baikalmine.ru
(можно и по старому адресу - mega-mining.ru)
- Комиссия 0.5 процентов, чисто для оплаты сервера.
- Низкий Ping (5-40ms), в зависимости от Вашего нахождения. Мощный сервер находится в России.
- Доход стабильный, а иногда выходит заработок больше, чем показывают калькуляторы криптовалют. Сами майним на нём.
Подключайтесь, чтобы быстрее находить блоки и больше зарабатывать.
Админы всегда на связи, если есть какие-то вопросы, то задавайте в ВК или на чате пула.
Ждём всех майнеров для совместного майнинга!