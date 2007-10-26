Правительство России инвестирует в новую программу стимулирования рождаемости - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Правительство России инвестирует в новую программу стимулирования рождаемости

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Правительство России инвестирует в новую программу стимулирования рождаемости


Правительство Российской Федерации решило изменить проводимую политику в рамках программы увеличения рождаемости. Как заявляют источники из администрации Президента России, Владимир Путин подписал новый законопроект, согласно которому, с первого января следующего года будет установлена субсидия, размером в 10,5 тыс рублей ежемесячно, для молодых семей, которые решили завести своего первого ребёнка. Субсидия будет оплачиваться до того момента, как ребёнку исполнится 1,5 года.

Чуть ранее Владимир Путин сам предлагал расширить программу рождаемости в России, на совещании координационного совета по реализации национальной стратегии в рамках защиты и интересов детства. В своей речи Президент России заявил, что нужно срочно реализовывать целый комплекс решений, дабы стимулировать рождаемость во всех регионах страны. И судя по всему, новый законопроект стал первым шагом в рамках новой стратегии по развитию рождаемости.

Сумма выплачиваемых субсидий за первого ребёнка будет рассчитываться ежегодно из расчёта прожиточного минимума годовалого ребёнка. В следующем году, среднее значение такого прожиточного минимуму ожидается на уровне 10,523 тыс рублей. В 2019 году прожиточный минимум будет равен 10,836 тыс рублей, а в 2020 году - 11,143 тыс рублей. При этом субсидии будут проводиться адресно.

И на этом хорошие новости для молодых родителей не заканчиваются. В рамках поддержки семей, где родился третий ребёнок, правительство РФ решило расширить список регионов, в которых будут выплачивать субсидии многодетным семьям. В следующем году таких регионов будет 60. В рамках данной программы, в регионах, которые включены в программу, будут выплачивать денежные средства за третьего ребёнка, на протяжении трёх лет. В 2018 году под данную статью расходов было выделено федеральным бюджетом 18,5 млрд рублей. В каждом субъекте Российской Федерации размер субсидии устанавливается согласно региональному прожиточному минимуму для трёхлетнего ребёнка. В текущем году среднее значение данного показателя приблизилось к 10 тыс рублей в месяц.

Специально для mmgp.ru
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