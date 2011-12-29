Инвестиции в ваши проекты. Проектное финансирование - Список инвесторов | MMGP

Группа компаний рассматривает инвестиционные проекты на привлечение инвестиций от 35 000 000 руб. (500 000 евро)
Территория инвестирования: Россия, страны СНГ, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Наиболее приоритетным направлением является: реальный сектор экономики, финансирование модернизации производства промышленных, сельскохозяйственных предприятий и компаний, IT проекты.
Финансирование крупных строительных объектов: аэропорты, отели, торговые комплексы, жилые микрорайоны, коттеджные поселки, заводы и фабрики.
Целевое назначение: приобретение нового оборудования, частичное или полное перепрофилирование производства, создание новых мощностей для производства конкурентной продукции для внутреннего и внешнего рынка, пополнение оборотных средств.
Стадия бизнеса: с нуля и действующие предприятия.
Для первоначального ознакомления с проектом необходимо предоставить:
- презентацию проекта, содержащую общую информацию о проекте, анализ и прогнозы рынка данного товара/услуги, ключевые финансовые показатели проекта.
- краткая информация по инициатору проекта и команды (образование, опыт работы, контакты)
- предложение инвестору.
Предложения высылайте по электронной почте: info@roasgroup.ru
. После ознакомления и заинтересованности мы вам перезвоним и продолжим дальнейшее общение.