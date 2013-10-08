Crypto Agent Bot - Заработок Криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Crypto Agent Bot

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Старый Сегодня, 17:54
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 10.09.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Crypto Agent Bot
Привет, ребята!

Вот нашел неплохую игрушку Crypto Agent Bot. Зарабатываю с ним как на сигналах, так и на реферальной системе, которая кстати очень мощная.

Тоесть бот дает сигналы от опытных трейдеров по подписке, а также предлагает вознаграждение людям, которые его продвигают. Есть возможность торговать на биттрексе и поло с телеграма.

Здесь можно ознакомиться с презентационным ВИДЕО:


1. Регистрируетесь в Crypto Agent Bot (сигналы + аналитика) по ссылке https://t.me/Crypto_AgentBot?start=25....

2. Делаете оплату 0.03 BTC и активируете Ваш крипто агент бот. Скидка при оплате на 6 мес -17%, на год -50%.

3. В Телеграм кликаете на — @BitPolyBot — или по ссылке https://t.me/BitPolyBot и запускаете торговый бот (теперь Вы торгуете эффективнее 99% трейдеров).

4. Жмём Start, Share my contacts и переходим в Settings.

5. Подвязываем API биржи к боту по инструкции выше и пользуетесь в удовольствие.

Всем Добра и Профита! ��✌��
__________________
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Последний раз редактировалось profit-shooter; Сегодня в 18:00.
profit-shooter вне форума  
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