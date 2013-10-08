Crypto Agent Bot - Заработок Криптовалют | MMGP

Привет, ребята!
Вот нашел неплохую игрушку Crypto Agent Bot. Зарабатываю с ним как на сигналах, так и на реферальной системе, которая кстати очень мощная.
Тоесть бот дает сигналы от опытных трейдеров по подписке, а также предлагает вознаграждение людям, которые его продвигают. Есть возможность торговать на биттрексе и поло с телеграма.
Здесь можно ознакомиться с презентационным ВИДЕО:
1. Регистрируетесь в Crypto Agent Bot (сигналы + аналитика) по ссылке https://t.me/Crypto_AgentBot?start=25
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2. Делаете оплату 0.03 BTC и активируете Ваш крипто агент бот. Скидка при оплате на 6 мес -17%, на год -50%.
3. В Телеграм кликаете на — @BitPolyBot — или по ссылке https://t.me/BitPolyBot
и запускаете торговый бот (теперь Вы торгуете эффективнее 99% трейдеров).
4. Жмём Start, Share my contacts и переходим в Settings.
5. Подвязываем API биржи к боту по инструкции выше и пользуетесь в удовольствие.
Всем Добра и Профита! ��✌��