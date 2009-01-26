CoinShield - coinshield.io - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CoinShield - coinshield.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:32
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 44,655
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Записей в блоге: 8
УГ: 3
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награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
CoinShield - coinshield.io
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 28.11.2017

Гугл:
Цитата:
После 3-х лет от прохождения бета-тестирования и постоянных инноваций на нашем CoAsh программного обеспечения и торговых capabilites мы рады начать Coinshield Managed криптовалюта торговую платформу, чтобы предложить профессионализм в новой волне прибыльной торговли криптовалюта.

CoinShield, является криптовалютой торговой платформы официально зарегистрирован на Кипре с 27-го июля 2014 года с офлайновыми операциями в течение трех лет, однако эта платформа отмечает свой первый онлайн криптовалюты торгового проект. Эта платформа управляется группой высококвалифицированных криптовалюта торговых экспертов с доказанными записями прибыльности и откровенностью.
Планы:

115% через 10 ДНЕЙ
Минимум Торговая Сумма: $ 20
Максимум. Торговая Сумма: $ 1000
Торговый период: 10 дней
Выход : Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Невозможен

2,667% ежедневно на 75 дней
Минимум Торговая Сумма: $ 50
Максимум. Торговая Сумма $ 200 000
Торговый период: 75 дней
Вывод: Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Возможен

3,333% В ДЕНЬ на 90 ДНЕЙ
Минимум Торговая Сумма: $ 2500
Максимум. Торговая Сумма: $ 500 000
Торговый период: 90 дней
Тип Вывод: Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Возможен

Реф.программа 3 уровня: 5-2-1%
Принимает: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash, Ethereum
Минимум на вывод 2$

November 28 @ 04:28 PM
1M1TfgaVYqpcmXUisesByhqBwiJy7pwZmc
f1b650b2ac0dee6e34483126a85ef1bb1e70bcc2a980052867 704c9c147911e4
Deposit #3963658
0.0305599 BTC

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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.

Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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polaks вне форума  
Старый Сегодня, 18:47
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,530
Благодарностей: 13,347
УГ: 39
КП: 0.325
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: CoinShield - coinshield.io
бонусы есть, типа крутой скрипт shadow а вот на ssl админу не хватило, сдается мне админко скамер снова за парой злотых пришел
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Vovan356 на форуме  
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