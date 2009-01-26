CoinShield - coinshield.io - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 28.11.2017
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После 3-х лет от прохождения бета-тестирования и постоянных инноваций на нашем CoAsh программного обеспечения и торговых capabilites мы рады начать Coinshield Managed криптовалюта торговую платформу, чтобы предложить профессионализм в новой волне прибыльной торговли криптовалюта.
CoinShield, является криптовалютой торговой платформы официально зарегистрирован на Кипре с 27-го июля 2014 года с офлайновыми операциями в течение трех лет, однако эта платформа отмечает свой первый онлайн криптовалюты торгового проект. Эта платформа управляется группой высококвалифицированных криптовалюта торговых экспертов с доказанными записями прибыльности и откровенностью.
Планы:
115% через 10 ДНЕЙ
Минимум Торговая Сумма: $ 20
Максимум. Торговая Сумма: $ 1000
Торговый период: 10 дней
Выход : Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Невозможен
2,667% ежедневно на 75 дней
Минимум Торговая Сумма: $ 50
Максимум. Торговая Сумма $ 200 000
Торговый период: 75 дней
Вывод: Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Возможен
3,333% В ДЕНЬ на 90 ДНЕЙ
Минимум Торговая Сумма: $ 2500
Максимум. Торговая Сумма: $ 500 000
Торговый период: 90 дней
Тип Вывод: Мгновенный
Досрочный вывод депозита: Возможен
Реф.программа 3 уровня: 5-2-1%
Принимает: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash, Ethereum
Минимум на вывод 2$
November 28 @ 04:28 PM
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Deposit #3963658
0.0305599 BTC
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.