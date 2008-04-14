MyBTCDreams - mybtcdreams.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MyBTCDreams - mybtcdreams.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:32
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 9,066
Благодарностей: 1,081
УГ: 30
КП: 0.009
MyBTCDreams - mybtcdreams.com
Я не админ!

Начало: 28/11/2017

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Чертеж:
12% ежедневно в течение 12 дней.

Реферальная комиссия:
6%

Платежные процессоры:
Bitcoin

Минимальный депозит:
0.002 BTC

Минимальный вывод средств:
0.0002 BTC

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн

Наш депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.01016 BTC
Hash:937b2bb43e61aafaf2815c20e57bce99f36b1825617f1 8f56595a160f299b50e
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Старый Сегодня, 17:51
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 483
Благодарностей: 60
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: MyBTCDreams - mybtcdreams.com
Кроме лазера хоть один проект проработал на таком плане ?
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NasWay вне форума  
Старый Сегодня, 18:38
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2017
Сообщений: 24
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MyBTCDreams - mybtcdreams.com
it could be the previous project ; Bitluis

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cocoextra на форуме  
Старый Сегодня, 19:01
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,049
Благодарностей: 3,006
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.065
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: MyBTCDreams - mybtcdreams.com
Yчаствую в программе .

Мой вклад:
Цитата:
Transaction View information about a bitcoin transaction
419dbed1f6e90b1556a3287299259a9883f22832ad1142f3b3 0cce657cc663f2
13RX8KkAgM21BVWrLqYFzkubGPseAxvFTg (0.07849092 BTC - Output)
1PHChgDFy1NQ38bPQdREjNLqa5ej27YF9K - (Unspent) 0.015848 BTC
1Cyt3879QmfGyhAkVf4cBd1DNFDpuYqiGW - (Unspent) 0.051 BTC
1GQboGfhwD4WDPc4AhTruEjNLndWe656tF - (Unspent) 0.01128812 BTC
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:34
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