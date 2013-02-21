ICO indaHash - Инфлюенс маркетинг, команда из 130 человек! - ICO | MMGP

Influencer marketing набирает обороты на фоне вымирания традиционных видов рекламы. indaHash уже почти два года связывает компании с так называемыми инфлюенсерами - звездами instagram и прочих соц сетей. Рост выручки обозначается трехзначной цифрой - +295%! Блокчейн система позволит компании автоматизировать процессы и добавить новые услуги. На наш взгляд, довольно многообещающий проект. А что думаете Вы?!
Современный человек научился фильтровать весь информационный мусор, который сбрасывается на него со всех сторон. Люди научились не замечать рекламу по ТВ. Но люди доверяют своим кумирам. На данном принципе основан Influencer marketing. Компании платят большие деньги тем, кому доверяют люди. Если мы увидим, что наш кумир пьет пепси, а не колу, то мы захотим пить колу. Возможно, это немного утрированный пример, но исследования показывают, что это действительно так.
Компания indaHASH была основана в январе 2016 года полячкой Барбарой Солтысинска (Barbara Soltysinska). indaHASH демонстрировала колоссальный рост, в настоящий момент компания имеет офисы в 7 странах мира, команда состоит из 130 человек, а количество инфлюенсеров (взято с их обычного сайта) составляет почти 400 тысяч человек. Перспективы данного рынка высоки - сейчас на один вложенный доллар в такую рекламу компании отбивают почти $8! Бизнес-модель проверенная и работающая, а опыт команды вызывает доверие перед ICO.
Выводы:
Бизнес модель рабочая, имеется работающий прототип и опыт (+2)
Команда имеет опыт в данной сфере (+2)
Структура ICO не вызывает каких-либо опасений - команда ничего не получает в рамках ICO (+2)
Whitepaper не раскрывает расходы, на которые пойдут вырученные средства (+1)
Сотрудники компании оперативно отвечают на вопросы в Telegram и Bitcointalks (+2)
Рекомендация: 9/10!
Структура ICO:
В рамках preICO будет распределено 67.2 млн токенов из 400 млн доступных токенов. Все токены распроданы за 5 дней.
Условия pre-ICO
В рамках самого ICO будут распределены оставшиеся токены, а именно 252.8 млн токенов. Отметим, что softCap был достигнут в рамках pre-ICO.
Условия ICO
Удивительна структура ICO - 80% будет распространено в рамках ICO, оставшиеся 20% будут направлены инфлюенсерам и распределены в рамках баунти. Команда не получит токенов совсем.
Ссылки:
Whitepaper
Сайт
Telegram
Bitcointalks