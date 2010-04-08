Продажа сайта спортивных прогнозов - Букмекерство: общий форум | MMGP
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Продажа сайта спортивных прогнозов

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Продажа сайта спортивных прогнозов
добрый день
Продается ресурс Сайт предоставляет услуги по прогнозированию спортивных событий. Полностью автоматизированный, затраты финансовые и времени минимальные, при грамотном подходе прибыль с первого месяца. У вас полностью развязаны руки, вы можете полностью поменять политику, поменять количество прогнозов, выставить свои цены на события, подписки. Все зависит от вас
Доходы сайта составляют исключительно продажа тематических материалов, соответствующих тематике сайта - продажа подписок и единоразовых информационных материалов.
Происхождение Тиц Исключительно поисковой трафик
Санкции поисковых систем Санкций нет
Причина продажи Отсутствие времени для полноценной работы, переход в другой проект
Вместе с сайтом передается Домен, скрипт срытого контента с привязкой к кассам, существующая база на сайте,
более 500 человек

добавлено через 1 минуту
Кто заинтересуется пишите в личку, скину url и расскажу все подробно
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Последний раз редактировалось afigen; Сегодня в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
afigen вне форума  
Старый Сегодня, 19:33
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Продажа сайта спортивных прогнозов
Цитата:
Сообщение от afigen Посмотреть сообщение
добрый день
Продается ресурс Сайт предоставляет услуги по прогнозированию спортивных событий. Полностью автоматизированный, затраты финансовые и времени минимальные, при грамотном подходе прибыль с первого месяца. У вас полностью развязаны руки, вы можете полностью поменять политику, поменять количество прогнозов, выставить свои цены на события, подписки. Все зависит от вас
Доходы сайта составляют исключительно продажа тематических материалов, соответствующих тематике сайта - продажа подписок и единоразовых информационных материалов.
Происхождение Тиц Исключительно поисковой трафик
Санкции поисковых систем Санкций нет
Причина продажи Отсутствие времени для полноценной работы, переход в другой проект
Вместе с сайтом передается Домен, скрипт срытого контента с привязкой к кассам, существующая база на сайте,
более 500 человек

добавлено через 1 минуту
Кто заинтересуется пишите в личку, скину url и расскажу все подробно
ссылку можно?
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

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rvg22 на форуме  
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