Продажа сайта спортивных прогнозов - Букмекерство: общий форум | MMGP

|
Продажа сайта спортивных прогнозов
добрый день
Продается ресурс Сайт предоставляет услуги по прогнозированию спортивных событий. Полностью автоматизированный, затраты финансовые и времени минимальные, при грамотном подходе прибыль с первого месяца. У вас полностью развязаны руки, вы можете полностью поменять политику, поменять количество прогнозов, выставить свои цены на события, подписки. Все зависит от вас
Доходы сайта составляют исключительно продажа тематических материалов, соответствующих тематике сайта - продажа подписок и единоразовых информационных материалов.
Происхождение Тиц Исключительно поисковой трафик
Санкции поисковых систем Санкций нет
Причина продажи Отсутствие времени для полноценной работы, переход в другой проект
Вместе с сайтом передается Домен, скрипт срытого контента с привязкой к кассам, существующая база на сайте,
более 500 человек
добавлено через 1 минуту
Кто заинтересуется пишите в личку, скину url и расскажу все подробно
Последний раз редактировалось afigen; Сегодня в 17:01.
Причина: Добавлено сообщение