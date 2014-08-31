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Раздача биткоинов от меня!
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Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:27
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#1
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Интересующийся
Возраст: 19
Регистрация: 13.09.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 4
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Раздача биткоинов от меня!
Всем привет, так как я новичок провожу раздачу
в общей сумме на 0.5 btc
Пишите свой адрес биткоин на почту,
можно и здесь но не факт что прочитаю! (пишите туда и туда).
Почта klava.bravo@bk.ru
Всем лаве!
Оставляйте отзывы!
Мой блок blockchain - https://blockchain.info/ru/block/000...9a13569202f396
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Сегодня, 16:32
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