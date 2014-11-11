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Grab инвестирует в Drive.ai, разработчика умных систем контроля автомобиля на дорогах

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Grab инвестирует в Drive.ai, разработчика умных систем контроля автомобиля на дорогах

Drive.ai, калифорнийский разработчик «умных» и безопасных систем контроля автомобиля на дорогах, сегодня сообщил о привлечении 15 миллионов долларов финансирования.
Инвестором выступил Grab, главный конкурент Uber, такси-сервис, предлагающий услуги доставки. Инвестиции следуют за раундом B, в котором компания смогла привлечь $ 50 миллионов, а общее финансирования уже превысило $77 миллионов. Стартап планирует использовать капитал для расширения своей команды, развития сотрудничества с другими компаниями, а также для открытия нового офиса за пределами Сингапура.
Беспилотные авто - это одно из самых захватывающих и важных нововведений нашего времени, – сообщил Чанг, соучредитель Drive.ai. Для того чтобы сделать беспилотное вождение реальностью, потребуется понимание технологии, государственной поддержки, поддержки транспортных компаний, а также общества в целом.
Основанная в 2015 году генеральным директором Самип Тандоном совместно с соучредителем Кэрол Рейли, Drive.ai является разработчиком программного обеспечения на базе искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Штаб-квартира компании расположена Маунтин-Вью(штат Калифорния). Компания имеет лицензию на эксперименты с беспилотными автомобилями в Калифорнии.

Специально для MMGP.RU

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