Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,425 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Миллиардер Усманов собирается скупить узбекских сотовых операторов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:35
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,104
Благодарностей: 1,507
УГ: 28
КП: 0.208
подарки
Миллиардер Усманов собирается скупить узбекских сотовых операторов

USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom. Сделка нужна Усманову, чтобы обзавестись бизнесом на своей родине.

Усманов заходит в Узбекистан

Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.

Один из собеседников издания напоминает, что Усманов родом из Узбекистана. «До сих пор у Усманова не было бизнесов на родине, и он хочет исправить, - говорит источник. - Но покупка Coscom - это лишь один из возможных вариантов».

USM Holdings объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров. Основным активом холдинга является «Металлинвест». Также USM Holdings является контролирующем акционером «Мегафона», совладельцем которого выступает Telia. В конце 2016 г. «Мегафон» выкупил у USM Holdings контрольный пакет Mail.ru Group.

Распродажа постсоветских активов

Telia в конце 2015 г. заявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал. До этого уже были проданы активы в Непале и Таджикистане.

Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) заявил CNews, что компания не комментирует слухи относительно будущего Coscom. В пресс-службе USM Holdings не ответили на запрос CNews.

На конец 2016 г. Coscom был вторым по величине сотовым оператором Узбекистана, обслуживая 9,1 млн абонентов. Лидером рынка является Unitel с 9,5 млн абонентов. Эта компания вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 67% (данные Analysys Mason).

Алишер Усманов давно вхож в элиту Узбекистана. Например, его видели в окружении Гульнары Каримовой - дочери прежнего президента республики Ислама Каримова, которая до 2013 г. оказывала значительное влияние на крупный бизнес в Узбекистане, включая телекоммуникации. Недавно радио «Свобода» сообщала, что нынешний президент республики Шавкат Мирзиеев летал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на личном самолете Усманова.

«Трагический» узбекский актив

Оператор Coscom стал трагическим активом для Telia. Эта шведская компания, ранее носившая название TeliaSonera, приобрела узбекского оператора в 2007 г., после чего в партнером шведов стал гибралтарский офшор Takilant. TeliaSonera заключила целый ряд нерыночных сделок с Takilant: покупала у офшора 3G- и 4G-частоты, номерную емкость, а также продала ему долю в Coscom с обязательством обратного выкупа (put-опцион).

В 2012 г. шведские СМИ подняли шум вокруг взаимоотношений TeliaSonera и Takilant. Выяснилось, что владельцем офшора является модельер Гаянэ Авакян. Она не имела отношения к телекоммуникациям, но была хорошей знакомой Гульнары Каримовой.

Из-за начавшегося скандала руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nyberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. Свое расследование по данному вопросу начали власти США и Нидерландов.

Буквально недавно Telia признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф на общую сумму $965 млн, который будет разделен между голландскими и американскими властями.

Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение Telia о распродаже постсоветских активов также стало следствием скандала в Узбекистане.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильные мошенники: как обворовывают сотовых операторов moskva Новости технологий и интернета 1 25.01.2017 01:36
Миллиардер Алишер Усманов продал часть акций Alibaba с прибылью в 400-500% chu Новости в мире финансов и инвестиций 4 03.01.2016 16:02
Корпоративная выручка сотовых операторов составила 23,8 миллиарда рублей vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.09.2014 14:06
Продам платиновые номера (сотовых операторов) rushaa Прочее 2 02.10.2013 09:05
WebMoney открывает пополнение счетов ведущих украинских сотовых операторов Neval WebMoney 17 26.01.2008 17:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Где и как искать рефералов?
От mysilver в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт akhmat:11109 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kingcasha
Канадский стартап делает ручки, которыми можно рисовать электронные схемы
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Honestt
Newcenfi - Newcenfi.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
В честь столетия теории относительности в Бельгии выпустили золотую монету
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Возврат 80% от партнерской комиссии в компании "TECHCAPITAL"
От klandaik в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
.     
Пользователей
424,425
Тем
491,279
Сообщений
12,247,262

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram