OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,104 Благодарностей: 1,507 УГ: 28 КП: 0.208 подарки

Миллиардер Усманов собирается скупить узбекских сотовых операторов

USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom. Сделка нужна Усманову, чтобы обзавестись бизнесом на своей родине.



Усманов заходит в Узбекистан



Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.



Один из собеседников издания напоминает, что Усманов родом из Узбекистана. «До сих пор у Усманова не было бизнесов на родине, и он хочет исправить, - говорит источник. - Но покупка Coscom - это лишь один из возможных вариантов».



USM Holdings объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров. Основным активом холдинга является «Металлинвест». Также USM Holdings является контролирующем акционером «Мегафона», совладельцем которого выступает Telia. В конце 2016 г. «Мегафон» выкупил у USM Holdings контрольный пакет Mail.ru Group.



Распродажа постсоветских активов



Telia в конце 2015 г. заявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал. До этого уже были проданы активы в Непале и Таджикистане.



Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) заявил CNews, что компания не комментирует слухи относительно будущего Coscom. В пресс-службе USM Holdings не ответили на запрос CNews.



На конец 2016 г. Coscom был вторым по величине сотовым оператором Узбекистана, обслуживая 9,1 млн абонентов. Лидером рынка является Unitel с 9,5 млн абонентов. Эта компания вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 67% (данные Analysys Mason).



Алишер Усманов давно вхож в элиту Узбекистана. Например, его видели в окружении Гульнары Каримовой - дочери прежнего президента республики Ислама Каримова, которая до 2013 г. оказывала значительное влияние на крупный бизнес в Узбекистане, включая телекоммуникации. Недавно радио «Свобода» сообщала, что нынешний президент республики Шавкат Мирзиеев летал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на личном самолете Усманова.



«Трагический» узбекский актив



Оператор Coscom стал трагическим активом для Telia. Эта шведская компания, ранее носившая название TeliaSonera, приобрела узбекского оператора в 2007 г., после чего в партнером шведов стал гибралтарский офшор Takilant. TeliaSonera заключила целый ряд нерыночных сделок с Takilant: покупала у офшора 3G- и 4G-частоты, номерную емкость, а также продала ему долю в Coscom с обязательством обратного выкупа (put-опцион).



В 2012 г. шведские СМИ подняли шум вокруг взаимоотношений TeliaSonera и Takilant. Выяснилось, что владельцем офшора является модельер Гаянэ Авакян. Она не имела отношения к телекоммуникациям, но была хорошей знакомой Гульнары Каримовой.



Из-за начавшегося скандала руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nyberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. Свое расследование по данному вопросу начали власти США и Нидерландов.



Буквально недавно Telia признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф на общую сумму $965 млн, который будет разделен между голландскими и американскими властями.



Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение Telia о распродаже постсоветских активов также стало следствием скандала в Узбекистане.



Источник USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom. Сделка нужна Усманову, чтобы обзавестись бизнесом на своей родине.Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.Один из собеседников издания напоминает, что Усманов родом из Узбекистана. «До сих пор у Усманова не было бизнесов на родине, и он хочет исправить, - говорит источник. - Но покупка Coscom - это лишь один из возможных вариантов».USM Holdings объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров. Основным активом холдинга является «Металлинвест». Также USM Holdings является контролирующем акционером «Мегафона», совладельцем которого выступает Telia. В конце 2016 г. «Мегафон» выкупил у USM Holdings контрольный пакет Mail.ru Group.Telia в конце 2015 г. заявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят страны СНГ (кроме российского «Мегафона»), Грузия и Непал. До этого уже были проданы активы в Непале и Таджикистане.Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) заявил CNews, что компания не комментирует слухи относительно будущего Coscom. В пресс-службе USM Holdings не ответили на запрос CNews.На конец 2016 г. Coscom был вторым по величине сотовым оператором Узбекистана, обслуживая 9,1 млн абонентов. Лидером рынка является Unitel с 9,5 млн абонентов. Эта компания вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. При населении 32 млн человек уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 67% (данные Analysys Mason).Алишер Усманов давно вхож в элиту Узбекистана. Например, его видели в окружении Гульнары Каримовой - дочери прежнего президента республики Ислама Каримова, которая до 2013 г. оказывала значительное влияние на крупный бизнес в Узбекистане, включая телекоммуникации. Недавно радио «Свобода» сообщала, что нынешний президент республики Шавкат Мирзиеев летал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на личном самолете Усманова.Оператор Coscom стал трагическим активом для Telia. Эта шведская компания, ранее носившая название TeliaSonera, приобрела узбекского оператора в 2007 г., после чего в партнером шведов стал гибралтарский офшор Takilant. TeliaSonera заключила целый ряд нерыночных сделок с Takilant: покупала у офшора 3G- и 4G-частоты, номерную емкость, а также продала ему долю в Coscom с обязательством обратного выкупа (put-опцион).В 2012 г. шведские СМИ подняли шум вокруг взаимоотношений TeliaSonera и Takilant. Выяснилось, что владельцем офшора является модельер Гаянэ Авакян. Она не имела отношения к телекоммуникациям, но была хорошей знакомой Гульнары Каримовой.Из-за начавшегося скандала руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nyberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. Свое расследование по данному вопросу начали власти США и Нидерландов.Буквально недавно Telia признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф на общую сумму $965 млн, который будет разделен между голландскими и американскими властями.Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение Telia о распродаже постсоветских активов также стало следствием скандала в Узбекистане.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________