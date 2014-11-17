Андреас Антонопулос: ICO сейчас полный отстой

Андреас Антонопулос сказал, что через 15 лет ICO «превратятся в настоящее цунами» и перевернут всю финансовую отрасль, а в настоящее время «99,999% ICO представляют собой полный отстой".
Выступая на саммите Advanced Digital Innovation в Ванкувере, знаменитый теоретик сказал, что нынешняя атмосфера рефлекторного регулирования в конечном счете является тщетной попыткой контролировать участие в революционно новой инвестиционной модели.
«Это невозможно остановить, ICO имеет огромные масштабы и потрясет мир», - сказал он и добавил: «... 99,999% ICO в настоящее время просто отстой. Это всего лишь мусор и они ничего не вернут инвесторам».
Антонопулос сделал комментарии на фоне новостей из Китая, который полностью запретил ICO и потребовал завершить продажи для возврата средств инвесторам.
Эффект домино привел к тому, что Южная Корея также выразила серьезную обеспокоенность в отношении предложений цифровых токенов, в то время как другие международные регуляторы подтвердили необходимость проведения проверок в каждом конкретном случае.
Однако, принимая во внимание более долгосрочную перспективу, Антонопулос остался убежден, что данный феномен только набирает силу и у регуляторов нет средств либо идти в ногу с ним, либо заставить выполнять свои требования.
«Нынешние правила не могут идти в ногу с объемом, ликвидностью и движением инноваций в этой области», - сказал он. «... Регуляторы пострадают больше всех. Они быстро "устарели". У них есть желание и власть, но нет средств для борьбы».
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru