[Pre-ICO][ICO] Witcoin - инвестиции в знания 10.10.17

Сайт проекта https://witcoin.io/
Старт Pre-ICO - 10 октября
Несомненно, мы вступаем в эпоху экономики знаний наряду с большим количеством технологических и социальных волнений. "Вне зависимости" от прошлых эпох человеческой истории, жили ли люди в эпоху промышленной революции, или Интернет-революции, знания вносили изменения в жизнь, как это происходит сейчас на заре экономики знаний, расширяя информационное общества в информационный век во главе с инновациями.
Мы считаем знания валютой, позволяющей каждому получить лучшее из новой мировой экономики. Этот новый вид валюты позволяет всем и каждому участвовать или вносить свой вклад в качестве актива или капитала.
Растет осознание того, что своего рода базирующийся на знаниях капитал стимулирует экономический рост и набирает популярность на современном глобальном рынке. Капитал знаний включает в себя широкий спектр нематериальных активов, таких как исследования, данные, программное обеспечение и навыки проектирования, которые выражают изобретательность человека. В отличие от рабочей силы, природных ресурсов и физического капитала, капитал знаний является единственным фактором производства, который не будет страдать от дефицита. Становится ясно: для обеспечения долгосрочного роста и занятости завтра, общественные и частные организации, или самоорганизации общин, должны обеспечить политику, которая помогает компаниям инвестировать в капитал знаний, с принятием политики капитала знаний, чтобы люди привыкли зарабатывать на жизнь своими знаниями.
Многостороннее сотрудничество в сфере капитала знаний принесет свои плоды. Это, вовлечение новых участников при разработке новых продуктов, услуг и технологий. Эти участники являются поставщиками знаний, а также потребителями. Поэтому платформа Witcoin - это предложение о признании и вознаграждении участников, осуществляющих оценку и передачу знаний. Награда Witcoin (остроумие), токены на основе криптовалюты при поддержке знаний.
Witcoin - это по определению “вещи, которые имеют смысл (для кого-то другого)."Знание считается логичным, когда оно оказывается полезным для сообщества участников, и признается путем цитирования и ссылок на него. Эти акты признания подтверждает Платформа Witcoin, опираясь на технологии blockchain, а посему автор(ы) получают вознаграждения в валюте Witcoin.
Информация по токенам
Всего выпущено
288.000.000 WIT.
Распределено для Pre-ICO
1.000.000 WIT
Распределено на 1-ом ICO
8.000.000 WIT
Остаток будет распределен на 2-ом и 3-ем ICO, которые пройдут в 2018 году
Условия Pre-ICO
Старт Pre-ICO
- 7 октября
До 1 миллиона Witcoins
будет распределено во время Pre-ICO.
Уровень бонуса будет зависеть от размера проданных Witcoins:
0 – 250,000 Witcoins -> 30% бонус
(1 ETH = 1,250 WIT)
250,001 – 500,000 Witcoins -> 25% бонус
(1 ETH = 1,175 WIT)
500,001 – 750,000 Witcoins -> 20% бонус
(1 ETH = 1,100 WIT)
750,002 – 1,000,000 Witcoins -> 15% бонус
(1 ETH = 1,000 WIT)
Принимают:
ETH, BTC, XMR, DASH, LTC, BCH, BNT and ANT.
Минимальная сумма
100 WIT.
Дополнительные бонусы участникам:
0 – 8,000 WIT = без бонуса
8,001 – 80,000 WIT = 5% дополнительных WIT
80,001 – 800,000 WIT = 10% дополнительных WIT
> 800,001 WIT = 20% дополнительных WIT
Курс для Pre-ICO
Сайт проекта: https://witcoin.io/
WhitePapers: https://witcoin.io/witcoin_v10.pdf
Контакты: https://witcoin.io/blog-grid/
https://twitter.com/witcoin_io
https://www.facebook.com/Witcoinio-275705552915366/
https://witcoin-io.slack.com/
https://medium.com/@movetheknowledge_
добавлено через 6 минут
Официальная баунти компания проекта https://bitcointalk.org/index.php?topic=2208806