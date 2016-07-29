В Японии 11 криптовалютных бирж получили официальное одобрение

Агентство финансовых услуг Японии сообщает об утверждении 11 компаний в качестве операторов обмена криптовалют, это значительно разнит страну с соседями, которые ужесточают контроль над виртуальной валютой.
Японское правительство признало Биткоин законным платежным средством в апреле и потребовало, чтобы операторы обмена криптовалют прошли регистрацию.
Этот шаг был направлен на то, чтобы избежать повторения неудачи в 2014 году токийской Mt Gox, крупнейшей в мире криптовалютной биржи на то время.
Финансовый наблюдатель разработал некоторые требования, такие как создание мощной компьютерной системы, сегрегация учетных записей клиентов, проверка личности, а также борьба с отмыванием денег при помощи криптовалют.
Криптовалютные торги среди японских инвесторов набрали силу в этом году, чему способствовало юридическое признание, а также впечатляющий рост курса Биткоина и Эфириума.
Официальные лица заявляют, что Япония является одним из крупнейших в мире центров по торгам биткоинами, Китай - это самый большой центр по количеству пользователей, но там правительство сдерживает криптовалюты.
Благодаря новому регламенту, Токио хочет уравновесить защиту инвесторов и поддержку финтех-инноваций. У Японии нет плана по запрету первичных предложений монет (ICO). Позиция Токио контрастирует с позицией других регуляторов в Азии. Пекин в этом месяце закроет некоторые криптовалютные биржи. Сегодня финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что запретит привлечение средств через все формы виртуальных валют.
Агентство финансовых услуг Японии рассматривает заявки на регистрацию от 17 других операторов обмена. Но также 12 компаний, которые присутствовали в бизнесе перед новым постановлением было решено закрыть.
Перевод специально для mmgp.ru