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EasyJet планирует заменить обычные самолеты электропланами на 220 пассажиров

Электромобили имеют большое значение для нашего общества в наши дни. Мы наблюдаем за разработкой лодок, грузовиков, автобусов, а теперь уже и самолетов.



EasyJet, одна из наиболее известных в мире компаний, работающая в сфере авиационной промышленности, делает большие ставки на электрические коммерческие самолеты.



Это очень интересный поворот событий, который бьет по всей отрасли в целом.



Когда речь идет о развитии электропланов, прогресс здесь пожалуй не сильно значительный. Несмотря на то, что в этой отрасли есть очень много объектов, электропланы все еще находятся на грани фантастики. EasyJet заверяет, что лед тронулся и он готов начать работать в этом направлении.



EasyJet недавно развернул план, который шокировал многих людей. Хотя нет ничего плохого в амбициозности, просто компания рассчитывает достичь определенных результатов. Компания нацелена на перевозку пассажиров с использованием электрического самолета на коротких маршрутах. EasyJet также заявляет, что такие усилия могут потребовать до 20 лет работы над проектом.



Кроме того, EasyJet зарезервировал планы нового прототипа самолета, который разрабатывался Wright Electric. Фирма, базирующаяся в США, успешно создала двухместный самолет с питанием от батарей, но согласитесь, разработка коммерческого самолета это уже нечто совсем другое.



Если бы такой электроплан был бы уже построен, EasyJet мог бы его развернуть на маршрутах Амстердам-Лондон и Эдинбург-Брюссель. Это не первый раз, когда мы слышим о таких амбициозных планах компании, поскольку его первоначальное участие приходит на март этого года. Еще более интересным является то, каким образом электроплан будет перевозить 220 пассажиров. Это чрезвычайно амбициозные планы у EasyJet, хотя они могут быть запросто осуществится только с учетом достаточного времени и исследований.



Очевидно, что авиационный сектор должен многое сделать для электрической технологии, чтобы улучшить состояние экологии. Хотя в настоящее время этот вариант в основном изучается автомобильной промышленностью, нет оснований думать, что в будущем самолеты не могли бы извлечь пользу из этого исследования. Одни из вопросов, который предстоит решить, заключается в том, как компании будут разрабатывать новые решения для хранения энергии.



На данный момент нам придется ждать и наблюдать за разработкой данного электроплана. EasyJet берет на себя большие риски, поддерживая такие усилия, но согласитесь, что кто-то должен нести этот груз.



Перевод специально для MMGP.RU



Электромобили имеют большое значение для нашего общества в наши дни. Мы наблюдаем за разработкой лодок, грузовиков, автобусов, а теперь уже и самолетов.EasyJet, одна из наиболее известных в мире компаний, работающая в сфере авиационной промышленности, делает большие ставки на электрические коммерческие самолеты.Это очень интересный поворот событий, который бьет по всей отрасли в целом.Когда речь идет о развитии электропланов, прогресс здесь пожалуй не сильно значительный. Несмотря на то, что в этой отрасли есть очень много объектов, электропланы все еще находятся на грани фантастики. EasyJet заверяет, что лед тронулся и он готов начать работать в этом направлении.EasyJet недавно развернул план, который шокировал многих людей. Хотя нет ничего плохого в амбициозности, просто компания рассчитывает достичь определенных результатов. Компания нацелена на перевозку пассажиров с использованием электрического самолета на коротких маршрутах. EasyJet также заявляет, что такие усилия могут потребовать до 20 лет работы над проектом.Кроме того, EasyJet зарезервировал планы нового прототипа самолета, который разрабатывался Wright Electric. Фирма, базирующаяся в США, успешно создала двухместный самолет с питанием от батарей, но согласитесь, разработка коммерческого самолета это уже нечто совсем другое.Если бы такой электроплан был бы уже построен, EasyJet мог бы его развернуть на маршрутах Амстердам-Лондон и Эдинбург-Брюссель. Это не первый раз, когда мы слышим о таких амбициозных планах компании, поскольку его первоначальное участие приходит на март этого года. Еще более интересным является то, каким образом электроплан будет перевозить 220 пассажиров. Это чрезвычайно амбициозные планы у EasyJet, хотя они могут быть запросто осуществится только с учетом достаточного времени и исследований.Очевидно, что авиационный сектор должен многое сделать для электрической технологии, чтобы улучшить состояние экологии. Хотя в настоящее время этот вариант в основном изучается автомобильной промышленностью, нет оснований думать, что в будущем самолеты не могли бы извлечь пользу из этого исследования. Одни из вопросов, который предстоит решить, заключается в том, как компании будут разрабатывать новые решения для хранения энергии.На данный момент нам придется ждать и наблюдать за разработкой данного электроплана. EasyJet берет на себя большие риски, поддерживая такие усилия, но согласитесь, что кто-то должен нести этот груз.

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