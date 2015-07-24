Jeff Jeff Любитель

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[ICO] AKM Global – Сеть ресторанов пиццы 30.09. - 10.11.2017 vBulletin [video]



1. Описание ICO



AKM Global представляет глобальную концепцию смарт ресторана Bio Food, основанного на безотходной, экологической и чистой технологии производства и переработки пищевых продуктов, с использованием минимальных энергетических ресурсов, без загрязнений почв и воздуха, химических и промышленных отходов.



Мировой рынок пиццы Пицца - один из самых популярных продуктов, потребляемых людьми любого возраста и статуса. Согласно опросу населения в Европе и США, 78% респондентов признали, что пицца - их любимая еда. Годовой рост рынка пиццы предполагается на уровне 2,6%. Ежегодно во всем мире продается общий объем ≈ 182 500 млн пицц. В денежном выражении это составляет около 830 млрд долларов. Это только цифры продаж пиццы без напитков, салатов и дополнительных блюд. Средняя рентабельность бизнеса пиццы находится на уровне 35-65%. Таким образом, это очень прибыльный бизнес. Наше основное отличие от других предприятий пищевой промышленности - полная автоматизация процессов подготовки и обслуживания продуктов питания, что позволяет значительно сократить количество персонала и операционные расходы. Развертывание технологии блокчейн в деятельности компании каждый день будет наделять бизнес высоким уровнем прозрачности и доверия клиентов.



Проблемы, с которыми сталкивается рынок в настоящее время: Длительность ожидания заказ.

Высокая цена

Низкие качественные ингредиенты.

Негативное изображение проблем логистики продуктов быстрого питания.



Если ситуация улучшится, рынок пиццы может показать фактический рост на уровне 20- 25% ежегодно.



После изучения текущей ситуации на рынке пиццы / быстрого питания, AKM Global поставила перед собой цель создать высококачественный, инновационный и недорогой продукт. Для достижения этой цели нам необходимо контролировать весь цикл производства пшеницы, переработки сырых компонентов до продажи продукта конечному потребителю. Благодаря внедрению инноваций и использованию технологии блокчейн эта задача достаточно достижима.



Преимущества новой концепции. Полностью автоматизированная концепция ресторана “AKM Pizza” Bio food включает в себя несколько инновационных решений в области сельского хозяйства, глубокую переработку сырья, оборудование, логистику, розничную торговлю и обслуживание клиентов. Благодаря блокчейну вся операционная деятельность компании может быть легко отслежена.



AKM Global будет использовать технологию блокчейн в сфере закупок, логистики и обслуживания клиентов, чтобы повысить эффективность, надежность и удовлетворить любые потребности клиентов.



Благодаря этой концепции общая себестоимость может быть уменьшена не менее чем на 50%, что делает продукт вне конкуренции на рынке.



Клиент имеет несколько способов заказа:



Вариант 1. Сервис за столом в ресторане



Заказчик выбирает свой заказ непосредственно в меню отображения сенсорного экрана; платеж затем осуществляется через платежный терминал, который расположен непосредственно рядом с отображением меню на столе. В течение ≈120 секунд заказ доставляется заказчику через специальную систему ремневой доставки, которая встроена непосредственно рядом со столиками.

Через ту же систему столовые приборы возвращаются в полностью автоматическую посудомоечную машину. Столы оснащены автоматическими системами очистки и дезинфекции.





Вариант 2. Пицца для вывоза

Заказчик заказывает свежеиспеченную пиццу через сенсорный дисплей торгового автомата. Затем производится оплата, и в течение ≈120 секунд пицца готовится и упаковывается.

Клиент может также заказать сырую пиццу, которую он может затем испечь дома или оставить в холодильнике / морозильной камере.









2. Выгода для покупателей токенов:



Участвуя в AKM Crowdsale, вы не только станете частью социально ответственного бизнеса, но также будете участвовать в бизнесе с несколькими триллионами долларов. Потенциал мирового продовольственного рынка превышает 10 триллионов долларов. За счет проактивной стратегии компании, внедрения новых технологий, беспрецедентного качества биотехнологий, наиболее выгодной цены мы будем держать лидирующие позиции на мировом рынке через10 лет. Общее количество филиалов компании преодолеет отметку в 300 000 за десять лет.

Постоянное увеличение спроса из-за роста сети ресторанов приведет к повышению цен AKM. Токены AKM будут продаваться на основных биржах и генерировать доход для их владельцев. Взносы застрахованы реальным золотом.



Мы действительно считаем, что доверие является самым важным активом в бизнесе. Для вкладчиков это означает прежде всего безопасность своих инвестиций. Таким образом, наша основная задача заключается в том, чтобы гарантировать, что ваши вклады обеспечены, и их ценность растет.



С этой целью мы вводим Золотой страховой полис. AKM Global выделит часть своей прибыли для покупки мелкого золота. Это будет сделано прозрачным и справедливым способом через блокчейн.





Аккредитованый токен AKM будет использоваться в качестве средства идентификации и определения статуса участника (в зависимости от размера баланса инвестиций / кошелька)



3. Дивиденды и вознаграждения

AKM токен не представляет и не дает права собственности, доли или эквивалентных прав, прав интеллектуальной собственности или каких-либо других форм участия в ресторанах Bio Food «AKM Pizza».



4. Детали ICO/PreICO





ICO:

Символ - AKM;

Цена: 1250 AKM / ETH плюс бонус;

Максимальная цель - нет;

Минимальная цель - 6700 ETH;

Начнется 30 сентября 2017 года и завершиться 10 ноября 2017 года.





Распределение токенов:





5. Описание баунти компании.



Нет баунти компании



6. Сайт, WhitePaper, контакты.



https://akminvest.com

https://akminvest.com/wp-content/upl...AKM-Global.pdf

https://medium.com/akm-global

https://www.facebook.com/akminvest/

https://www.linkedin.com/company-beta/24997203/

https://twitter.com/akmglobal_ представляет глобальную концепцию смарт ресторана Bio Food, основанного на безотходной, экологической и чистой технологии производства и переработки пищевых продуктов, с использованием минимальных энергетических ресурсов, без загрязнений почв и воздуха, химических и промышленных отходов.Мировой рынок пиццы Пицца - один из самых популярных продуктов, потребляемых людьми любого возраста и статуса. Согласно опросу населения в Европе и США, 78% респондентов признали, что пицца - их любимая еда. Годовой рост рынка пиццы предполагается на уровне 2,6%. Ежегодно во всем мире продается общий объем ≈ 182 500 млн пицц. В денежном выражении это составляет около 830 млрд долларов. Это только цифры продаж пиццы без напитков, салатов и дополнительных блюд. Средняя рентабельность бизнеса пиццы находится на уровне 35-65%. Таким образом, это очень прибыльный бизнес. Наше основное отличие от других предприятий пищевой промышленности - полная автоматизация процессов подготовки и обслуживания продуктов питания, что позволяет значительно сократить количество персонала и операционные расходы. Развертывание технологии блокчейн в деятельности компании каждый день будет наделять бизнес высоким уровнем прозрачности и доверия клиентов.Если ситуация улучшится, рынок пиццы может показать фактический рост на уровне 20- 25% ежегодно.После изучения текущей ситуации на рынке пиццы / быстрого питания, AKM Global поставила перед собой цель создать высококачественный, инновационный и недорогой продукт. Для достижения этой цели нам необходимо контролировать весь цикл производства пшеницы, переработки сырых компонентов до продажи продукта конечному потребителю. Благодаря внедрению инноваций и использованию технологии блокчейн эта задача достаточно достижима.Преимущества новой концепции. Полностью автоматизированная концепция ресторана “AKM Pizza” Bio food включает в себя несколько инновационных решений в области сельского хозяйства, глубокую переработку сырья, оборудование, логистику, розничную торговлю и обслуживание клиентов. Благодаря блокчейну вся операционная деятельность компании может быть легко отслежена.AKM Global будет использовать технологию блокчейн в сфере закупок, логистики и обслуживания клиентов, чтобы повысить эффективность, надежность и удовлетворить любые потребности клиентов.Благодаря этой концепции общая себестоимость может быть уменьшена не менее чем на 50%, что делает продукт вне конкуренции на рынке.Клиент имеет несколько способов заказа:Сервис за столом в ресторанеЗаказчик выбирает свой заказ непосредственно в меню отображения сенсорного экрана; платеж затем осуществляется через платежный терминал, который расположен непосредственно рядом с отображением меню на столе. В течение ≈120 секунд заказ доставляется заказчику через специальную систему ремневой доставки, которая встроена непосредственно рядом со столиками.Через ту же систему столовые приборы возвращаются в полностью автоматическую посудомоечную машину. Столы оснащены автоматическими системами очистки и дезинфекции.Пицца для вывозаЗаказчик заказывает свежеиспеченную пиццу через сенсорный дисплей торгового автомата. Затем производится оплата, и в течение ≈120 секунд пицца готовится и упаковывается.Клиент может также заказать сырую пиццу, которую он может затем испечь дома или оставить в холодильнике / морозильной камере.Участвуя в AKM Crowdsale, вы не только станете частью социально ответственного бизнеса, но также будете участвовать в бизнесе с несколькими триллионами долларов. Потенциал мирового продовольственного рынка превышает 10 триллионов долларов. За счет проактивной стратегии компании, внедрения новых технологий, беспрецедентного качества биотехнологий, наиболее выгодной цены мы будем держать лидирующие позиции на мировом рынке через10 лет. Общее количество филиалов компании преодолеет отметку в 300 000 за десять лет.Постоянное увеличение спроса из-за роста сети ресторанов приведет к повышению цен AKM. Токены AKM будут продаваться на основных биржах и генерировать доход для их владельцев. Взносы застрахованы реальным золотом.Мы действительно считаем, что доверие является самым важным активом в бизнесе. Для вкладчиков это означает прежде всего безопасность своих инвестиций. Таким образом, наша основная задача заключается в том, чтобы гарантировать, что ваши вклады обеспечены, и их ценность растет.С этой целью мы вводим Золотой страховой полис. AKM Global выделит часть своей прибыли для покупки мелкого золота. Это будет сделано прозрачным и справедливым способом через блокчейн.Аккредитованый токен AKM будет использоваться в качестве средства идентификации и определения статуса участника (в зависимости от размера баланса инвестиций / кошелька)AKM токен не представляет и не дает права собственности, доли или эквивалентных прав, прав интеллектуальной собственности или каких-либо других форм участия в ресторанах Bio Food «AKM Pizza».ICO:Символ - AKM;Цена: 1250 AKM / ETH плюс бонус;Максимальная цель - нет;Минимальная цель - 6700 ETH;Начнется 30 сентября 2017 года и завершиться 10 ноября 2017 года.Распределение токенов:Нет баунти компании

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__________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 14:17 .