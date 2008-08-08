[ICO] GoMineWorld™ Обмен потраченных калорий на криптовалюты 07.10.17 - 07.11.17

Сайт проекта http://gomineworld.com/
Старт ICO - 7 октября
Окончание ICO - 7 ноября
GoMineWorld™ должен решить две важные и глобальные проблемы. Во-первых, это проблема мотивации человека к движению и прекращению сидячего образа жизни. Вторая проблема связана с криптовалютным миром. Общая масса людей не понимает, как ее использовать. На сегодняшний день криптовалюты (кроме биткойна) используются в качестве спекулятивных активов. Они не имеют реального использования в жизни
После многих обсуждений мы наконец нашли решение этих двух проблем. Мы решили создать фитнес-браслеты, благодаря которым люди смогут монетизировать свое движение. Это действительно инновация! Теперь у людей будет стимул для движения, который решит проблему сидячего образа жизни и привлечет всех людей к активному использованию криптовалюты.
Мы начнем производство уникальных фитнес-браслетов. Человек, у которого будет такой браслет, получит токены, число которых пропорционально количеству пройденных километров. Это поможет всем понять ценность криптовалютности, простоту ее использования и важность движения для человека.
Основная цель GoMineWorld ™ заключается в том, что люди смогут заработать криптовалютность посредством движения, которое в будущем можно обменять на реальные деньги. Это решение будет мотивировать людей к движению, активному образу жизни и использованию криптовалютности.
Детали ICO
Распределение токенов
Всего будет выпущено 50 000 000 GMW токенов. 7 миллионов токенов зарезервированы как поощрения за пройденные мили владельцам браслетов. Из оставшихся 43 миллионов токенов 10% - зарезервировано на баунти компанию, 5% для консультантов, а остальные 85% будут проданы на ICO.
Желаемая сумма
– 8 000 ETH.
Максимальная сумма
– 37 000 ETH.
Все не распроданные токены будут уничтожены.
Старт ICO
- 7 октября
Окончание ICO
- 7 ноября или до достижения максимальной суммы.
Курс
1200 GMW токенов = 1 ETH.
Принимают
ETH
Распределение полученных средств:
40% - выпуск продукции
20% - дальнейшее развитие
25% - маркетинг и реклама
10% - зарплата
5% - юридическое сопровождение
Сайт проекта: http://gomineworld.com/
WhitePapers: http://gomineworld.com/whitepaper.pdf
https://www.facebook.com/Gomineworld-1600821116640892/
https://t.me/joinchat/GeBjhUOvVs7mg3dpiOcE2g
https://medium.com/@GoMineWorld
Для желающих принять участие в баунти - вот официальная баунти ветка https://bitcointalk.org/index.php?topic=2212683.0