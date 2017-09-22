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Здравствуйте ! Я новенький, подскажите !!!

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Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
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Старый Сегодня, 14:05
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Здравствуйте ! Я новенький, подскажите !!!
Как и где поймать "стратегию" за хвост ?
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nikolai12 на форуме  
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Я новенький, подскажите nikolai12 Стратегия успеха 0 Сегодня 13:58
Здравствуйте, я новенький. А Вы меня бить не будете ?!! nikolai12 Знакомства и встречи 0 Сегодня 13:29

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