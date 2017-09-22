Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,415 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
Здравствуйте ! Я новенький, подскажите !!!
| Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
|
Сегодня, 15:01
|
Сегодня, 14:05
|
#1
|
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
|
Здравствуйте ! Я новенький, подскажите !!!
Как и где поймать "стратегию" за хвост ?
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 15:01
|