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Существуют ли различия между криптовалютой и токеном?

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Существуют ли различия между криптовалютой и токеном?
Термины «криптовалюта» и «токен» часто используются взаимозаменяемо. Хотя практике есть некоторые отличия ... вроде бы.

Одна из проблем такого нового и ультрасовременного сектора заключается в том, что регулирование имеет тенденцию отставать от технологии. То же самое касается языка. Условия создаются и развиваются по мере необходимости, и не всегда есть четкое согласие в отношении того, что они означают.


Двумя терминами, используемыми для описания единиц блочной цепочки, являются цифровая монета и токен. Их значение и использование значительно переплетаются, и они часто используются взаимозаменяемо, хотя на самом деле между ними существуют существенные различия.

Функция против формы


В широком смысле криптовалюта - это монета или средства платежа, в то время как токен имеет более широкие функциональные возможности. Конкретная цель цифровой монеты - действовать как деньги: как единица счета, хранилище стоимости и средства передачи. Монеты, как правило, принимают форму маркеров блока, таких как биткойн (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR) и т. д. К примеру, тестовые часы ChronoBank's Labor Hour (LH), которые размещаются на Ethereum, также можно рассматривать как монеты. Их цель заключается в том, чтобы действовать как форма денег, сохраняя ценность с течением времени и позволяя предприятиям накапливать средства и оплачивать услуги. Они созданы как токены ERC20 по соображениям удобства.

Блокированные токены имеют ценность, но их нельзя считать деньгами совершенно так же, как простую криптомонету. Токены обычно размещаются на другой блок-цепочке, такой как Ethereum или Waves: 2.0, которые позволяют пользователям создавать их с использованием основной монеты (например, ETH или WAVES), хотя есть некоторые споры о том, являются ли ETH и WAVES, оба из которых действуют как «топливо» для их системы, монетами так же само, как и BTC, что функционирует как простая валюта.

Токены предлагают функциональность, превышающую цифровую наличность. Они могут доставлять ценность инвесторам, помимо спекулятивной отдачи; это одна из целей токена ChronoBank TIME. Это может произойти различными способами, хотя обычно с помощью выкупа (поскольку выплаты дивидендов влекут за собой регуляторные проблемы). Они могут использоваться для проведения голосования сообщества по ключевым бизнес-решениям или даже техническим изменениям на платформе.

Размытые линии


На практике линия между криптомонетами и жетонами нечетко выражена. Оба используются для передачи стоимости в качестве средства платежа аналогично тому, как доллары США, так и акции используются для вознаграждения людей за работу, хотя и имеют ряд преимуществ относительно привычных активов. Можно разместить монеты в качестве токенов на платформах 2.0, как в случае с LH на Ethereum. И цель монет может выходить за рамки простых платежей. Например, Crown (CRW) использует партии 10 000 монет, запертых в «Trons» - masternodes - как своего рода избирательный колледж для голосования за управление.

В завершение


Несмотря на то, что язык, несомненно, будет развиваться вместе с технологией, большинство людей согласны с популярными формулами: монета = наличные деньги, токен = все остальное. А какие вы можете еще добавить моменты, подтверждающие различие между криптовалютой и токенами?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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