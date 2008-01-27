Перспективная криптовалюта

Мир криптовалют постоянно пополняют новые монеты, они могут и не стать популярными, но после долгой спячки могут показать неплохой рост и вот это то и нужно для того что бы получить неплохую прибыль от инвестирования. При условии конечно что смог инвестор увидеть потенциал для возможного стабильного рост или хотя бы небольшой волотильности новой или старой криптовалюты. В данной теме по мере возможностей буду выкладывать свое мнение насчет перспективы роста как уже существующих монет, так и тех монет которые вскоре появятся. Если у вас есть свое мнение на это счет то думаю это в любом случае будет прочитано и принято к сведению