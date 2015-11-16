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The Future of Mining построит в Швеции криптоферму площадью 1500 кв. м

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The Future of Mining построит в Швеции криптоферму площадью 1500 кв. м

Сообщается, что компания The Future of Mining (США), которая занимается майнингом криптовалют и высокопроизводительными вычислениями намерена построить рядом с городом Эльвсбюна (Швеция) свой большой дата-центр площадью в 1500 кв.м и руководство этой фирмы уже подписало соответствующее соглашение на этот счет со шведскими властями.

The Future of Mining, головной офис которой расположен в Майами, запланировала возведение в Эльвсбюне, во-первых, своей криптофермы, а во-вторых, офисного здания для размещения там своего обслуживающего персонала фермы. Между тем, в самом Эльвсбюне на настоящий момент уже работает несколько блокчейн-компаний, к примеру та же Canaan Creative и этот город является одним из шведских центров ведения работ связанных с развитием технологии блокчейн.

В связи с этим СМИ пишут, что руководство города Эльвсбюн, например, в лице мэра города г-жи Хелены Охлунд, всячески поддерживает идею инвестиций американской компании The Future of Mining в этот шведский регион плюс она обеими руками "за" принятое решение правительства этой страны пустить в оборот биткойн наравне со шведской кроной. И как она заявила для журналистов: "Наша страна идёт в верном направлении для развития и поддержки этой новой отрасли криптовалют. И мы рады, что мы будем делать эти шаги вместе с The Future of Mining".

Новый дата-центр разместится на площадях бывшего городского Управления по телекоммуникациям и это будет удобно тем, что к этому месту идут сразу несколько оптоволоконных сетей и также недалеко расположена электростанция мощностью в 80 мегаватт. Мэрия Эльвсбюна в рамках участия в строительстве и запуске этой криптофермы получит часть доли в нескольких проектах компании The Future of Mining. Сама же американская компания поясняет, что её приход в Швецию - это часть её планов по будущей деятельности на крипторынке. Они хотят масштабировать майнинг криптовалют и заодно найти европейских клиентов для продажи им высокопроизводительных вычислений.

По последней информации компания The Future of Mining планирует в течение ближайшего месяца ввести в эксплуатацию своё оборудование мощностью 5 мегаватт, а затем в течение полутора лет добавить еще 30 мегаватт к этому новому возводимому дата-центру.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ce11dcabad4
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