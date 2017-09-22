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Здравствуйте, я новенький. А Вы меня бить не будете ?!!
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Сегодня, 15:01
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Сегодня, 13:29
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#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Здравствуйте, я новенький. А Вы меня бить не будете ?!!
Добрый день!Я только зарегистрировался! Теперь я тоже новичок. Может кто то захочет стать наставником? Подскажите и помогите кто чем может.
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Сегодня, 15:01
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