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Здравствуйте, я новенький. А Вы меня бить не будете ?!!

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Старый Сегодня, 13:29
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Здравствуйте, я новенький. А Вы меня бить не будете ?!!
Добрый день!Я только зарегистрировался! Теперь я тоже новичок. Может кто то захочет стать наставником? Подскажите и помогите кто чем может.
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nikolai12 на форуме  
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