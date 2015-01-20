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Илон Маск показал проект нового космического корабля для колонизации Марса

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Илон Маск показал проект нового космического корабля для колонизации Марса
Илон Маск показал проект нового космического корабля для колонизации Марса.

Этот же корабль SpaceX хочет использовать для путешествий в любую точку Земли.



Основатель SpaceX Илон Маск на конференции IAC показал проект космического корабля BFR (Big Falcon Rocket), который компания планирует использовать для полётов на Марс и для пассажирских перевозок вокруг Земли.

Начиная выступление, Маск сказал, что компания нашла способ реализовать проект межпланетных полётов (ITS). Он заключается в создании новой ракеты-носителя и корабля, которые постепенно заменят все нынешние аппараты SpaceX — ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy (первый запуск запланирован до конца 2017 года), а также корабль Dragon.



«Мы хотим сделать одну ракет-носитель и корабль, которые заменят Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon. Тогда все ресурсы, используемые для этих аппаратов, могут быть направлены на ITS», — сказал Маск.

Новая ракета BFR будет чуть меньше, чем планировалось изначально, но она по-прежнему «довольно большая», отметил Маск. Её длина составляет 106 метров, диаметр — 9 метров. BFR оснащена 31 двигателем Raptor — в 2016 году Маск говорил, что новый носитель получит 42 двигателя.

BFR будет предоставлять те же услуги по запуску спутников и транспортировке грузов на МКС, что и Falcon 9 или Falcon Heavy, ожидает Маск. Доходы с них пойдут на развитие проекта ITS. В SpaceX рассчитывают добиться 100-процентной вероятности возврата ракет после полётов — тогда стоимость запуска окажется меньше, объяснил глава компании.


Сам корабль длиной 48 метров способен вернуть до 50 тонн груза.

Кроме того, SpaceX намерена использовать BFR при создании транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле. В показанной Маском презентации утверждается, что корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Время полёта между любыми двумя точками на Земле займёт не больше часа, утверждает глава SpaceX. Стоимость одного билета не превысит цену на билет в эконом-класс самолёта, пообещал Маск.



Доставить первые грузы на Марс с помощью BFR компания планирует к 2022 году, а первую миссию с экипажем — к 2024 году.

«Работаем над обеспечением постоянного, независимого присутствия людей на Марсе»



источник: vc.ru
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