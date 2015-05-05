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Южная Корея запретила ICO

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Южная Корея запретила ICO

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила, что все первоначальные предложения монет (ICO) будут запрещены в стране.

Все ICO будут запрещены

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о "запрете получения средств через все формы виртуальных валют". Цитата регулирующего органа:
"Все виды первоначальных предложений монет (ICO) будут запрещены, так как распространение виртуальных валют должно контролироваться и контролироваться строго".

"Получение средств через ICO, похоже, набирает обороты по всему миру", - заявил представитель FSC. "Южная Корея не исключение и мы видим стремительный рост".


"Решение о запрете ICO в качестве инструмента привлечения средств было принято, поскольку правительство рассматривает такую деятельность благоприятной почвой для увеличения количества финансовых мошенников. Для любых сторон, участвующих в ICO будут применены суровые санкции".

Корейский шаг следует за действиями Китая, который запретил ICO 4 сентября, после чего последовало закрытие нескольких криптовалютных бирж. Корея не запрещает криптовалютные биржи. Корейское правительство продолжит следить за криптовалютным рынком и если понадобится, то будут введены поправки.



Регулирование криптовалют в Южной Корее

Южная Корея активизирует усилия по регулированию цифровых валют. В июле создана комиссия по оценке необходимости регулирования криптовалют.

Южная Корея запретила все первоначальные предложения монет. Также была предложена поправка к Закону об электронных финансовых операциях, представленная Парком Юн-джином, для создания нормативной базы цифровых валют. В начале этого месяца ведущие финансовые регуляторы страны объявили о своих планах по урегулированию криптовалют. Между тем, небольшие денежные переводы в биткоинах были легализованы в июле в рамках измененного закона о валютных операциях.

Министерство науки Южной Кореи и ИКТ, а также Корейская комиссия связи проведут инспекции криптовалютных бирж. Два регулятора будут сосредоточены на кибербезопасности криптовалютных бирж, а также на их соблюдении законов о конфиденциальности.




Перевод специально для mmgp.ru
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