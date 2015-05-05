Южная Корея запретила ICO

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила, что все первоначальные предложения монет (ICO) будут запрещены в стране.
Все ICO будут запрещены
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о "запрете получения средств через все формы виртуальных валют". Цитата регулирующего органа:
"Все виды первоначальных предложений монет (ICO) будут запрещены, так как распространение виртуальных валют должно контролироваться и контролироваться строго".
"Получение средств через ICO, похоже, набирает обороты по всему миру", - заявил представитель FSC. "Южная Корея не исключение и мы видим стремительный рост".
"Решение о запрете ICO в качестве инструмента привлечения средств было принято, поскольку правительство рассматривает такую деятельность благоприятной почвой для увеличения количества финансовых мошенников. Для любых сторон, участвующих в ICO будут применены суровые санкции".
Корейский шаг следует за действиями Китая, который запретил ICO 4 сентября, после чего последовало закрытие нескольких криптовалютных бирж. Корея не запрещает криптовалютные биржи. Корейское правительство продолжит следить за криптовалютным рынком и если понадобится, то будут введены поправки.
Регулирование криптовалют в Южной Корее
Южная Корея активизирует усилия по регулированию цифровых валют. В июле создана комиссия по оценке необходимости регулирования криптовалют.
Южная Корея запретила все первоначальные предложения монет. Также была предложена поправка к Закону об электронных финансовых операциях, представленная Парком Юн-джином, для создания нормативной базы цифровых валют. В начале этого месяца ведущие финансовые регуляторы страны объявили о своих планах по урегулированию криптовалют. Между тем, небольшие денежные переводы в биткоинах были легализованы в июле в рамках измененного закона о валютных операциях.
Министерство науки Южной Кореи и ИКТ, а также Корейская комиссия связи проведут инспекции криптовалютных бирж. Два регулятора будут сосредоточены на кибербезопасности криптовалютных бирж, а также на их соблюдении законов о конфиденциальности.
Перевод специально для mmgp.ru